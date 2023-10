Zaatakował i okradł taksówkarza – napastnik szybko zatrzymany przez policjantów

Skuteczna praca policjantów z Iłowej pozwoliła wytypować a następie zatrzymać podejrzanego o dokonanie rozboju na kierowcy taksówki. Po wykonanym kursie „klient” zaczął szarpać taksówkarza i grozić mu uszkodzeniem ciała, a gdy doprowadził go do stanu bezbronności, przywłaszczył jego portfel. Zatrzymany 24-latek, który został tymczasowo aresztowany, był także poszukiwany do odbycia kary ponad roku pozbawienia wolności.