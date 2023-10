Miał prawie 3 promile i jechał ciężarówką. Zatrzymali go podróżni w tym policjant w czasie wolnym od służby Data publikacji 12.10.2023 Powrót Drukuj Wzorowa postawa podróżujących A1 uchroniła innych kierujących przed niebezpieczeństwem. Autostradą jechał samochód ciężarowy z naczepą, którego tor jazdy wskazywał, że kierowca może być nietrzeźwy. Zwrócili na to uwagę inni kierujący – w tym policjant, i zmusili go do zjechania i zatrzymania się na najbliższym MOP Krzyżanów.

We wtorek, 10 października policjant z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy w czasie wolnym od służby podróżował wraz z siostrą A1 w kierunku Łodzi. Znajdując się w rejonie Kutna zauważyli przed sobą pojazd ciężarowy marki Man wraz z naczepą, który nie trzymał prostego toru jazdy. Zaniepokojony funkcjonariusz, ostrożnie wyprzedził ciężarówkę, zmusił ją swoim pojazdem od zmniejszenia prędkości, a następnie do zjazdu na najbliższy MOP w Krzyżanowie. W tym samym czasie siostra policjanta zadzwoniła po patrol policji. Gdy kierowca ciężarówki zatrzymał się, funkcjonariusz wraz z jeszcze jednym podróżującym z opla podbiegli do niego otworzyli drzwi od kabiny i poczuli silną woń alkoholu. Natychmiast zabrali mu kluczyki od ciężarówki, uniemożliwiając dalszą jazdę. Gdy na miejsce interwencji dojechał patrol kutnowskiej drogówki, podróżni przekazali kierującego ciężarówką, który w wydychanym powietrzu miał prawie 3 promile alkoholu. 32-letni mieszkaniec powiatu radomskiego został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności oraz utrata prawa jazdy na kilka lat.

Nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne zagrożenie na drodze. Eliminowanie ich z dróg jest jednym z priorytetów Policji. Ważne jest również współdziałanie policjantów i społeczeństwa.

Dlatego reagujmy, jeśli widzimy pijanego kierowcę! Nie pozwólmy mu kontynuować dalszej jazdy. O takim fakcie możemy powiadomić najbliższą jednostkę policji — również anonimowo, dzwoniąc pod 112.

Policjanci sprawdzą każdy taki sygnał!