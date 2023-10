Policjanci odzyskali skradzione BMW Data publikacji 12.10.2023 Powrót Drukuj Wspólne działania łódzkich i pabianickich kryminalnych doprowadziły do odzyskania skradzionego auta. Warte ponad 200 000 złotych BMW niebawem powróci w ręce prawowitego właściciela.

9 października 2023 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zostali powiadomieni o kradzieży wartościowego samochodu osobowego. Pokrzywdzony wycenił wartość skradzionego BMW na kwotę ponad 200 000 złotych. W działania zaangażowali się także kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej. Funkcjonariusze od razu rozpoczęli czynności związane z odnalezieniem poszukiwanego pojazdu, wykonując szereg czynności procesowych. Żmudna praca wykrywcza szybko przyniosła oczekiwany efekt. Podczas wykonywanych czynności policjanci wpadli na trop prowadzący do miejsca, gdzie może znajdować się skradzione auto. Współpraca zaowocowała jego błyskawicznym odzyskaniem. 11 października 2023 roku, policjanci odnaleźli poszukiwane BMW w garażu niezamieszkałej posesji znajdującej się w miejscowości Widawa. Samochód niebawem wróci do właściciela. Sprawa ma charakter rozwojowy.