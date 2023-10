Tymczasowy areszt dla 31-latka podejrzanego o czyn o charakterze pedofilskim Data publikacji 12.10.2023 Powrót Drukuj Zarzuty dopuszczenia się wobec małoletniej poniżej 15 lat innej czynności seksualnej usłyszał 31-letni mężczyzna. Mężczyzna został zatrzymany przez kryminalnych z 1. komisariatu i KMP Lublin. Wczoraj został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Jak ustalono pod koniec września na Placu Litewskim w Lublinie do małoletniej poniżej 15. roku życia siedzącej na ławce i czekającej na koleżankę przysiadł się obcy mężczyzna. Najpierw zaczepiał ją słownie, kiedy chciała odejść to mężczyzna dopuścił się wobec niej innej czynności seksualnej poprzez dotykanie miejsc intymnych. Przestraszona dziewczyna uciekła. Wieczorem o zdarzeniu została powiadomiona Policja.

Sprawą zajęli się kryminalni z I Komisariatu Policji w Lublinie wraz z kryminalnymi z KMP w Lublinie. Funkcjonariusze we wtorek zatrzymali podejrzanego o ten czyn 31-letniego mężczyzny.

Wczoraj 31-latek został przez policjantów doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa doprowadzenia do innej czynności seksualnej osoby małoletniej poniżej 15 lat.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i policjantów. Wobec zatrzymanego zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzany trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym, 31-latkowi grozi teraz kara nawet do 15 lat więzienia.