Policjanci zatrzymali sprawcę 13 fałszywych alarmów bombowych Data publikacji 12.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali 29-latka podejrzanego o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych. Mieszkaniec Radomia wielokrotnie dzwonił na numer alarmowy 112, informując o podłożeniu ładunków wybuchowych m.in. w kilku placówkach medycznych na ternie miasta. Został zatrzymany. Policjanci przypominają, że tego typu bezzasadne zgłoszenia są kosztownym i poważnym przestępstwem. Osoba, która postępuje w tak nieodpowiedzialny sposób powinna liczyć się zarówno z karą finansową, którą może zostać obciążona w związku z bezpodstawnym zaangażowaniem wielu służb, jak i z karą wieloletniego więzienia.

W okresie od listopada 2022 roku do lipca 2023 roku na numer alarmowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu dzwonił mężczyzna, informując o podłożeniu materiałów wybuchowych w różnych instytucjach, przede wszystkim w placówkach medycznych na terenie miasta. Do natychmiastowego sprawdzenia takiego zgłoszenia angażowano służby. Kilka razy zarządzono ewakuację obiektów, a po sprawdzeniu placówek przez policjantów oraz zabezpieczeniu ich przez inne służby okazywało się, że były to fałszywe alarmy.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu od pierwszego takiego zgłoszenia pracowali nad ustaleniem sprawcy fałszywych zgłoszeń. Zaangażowanie i skrupulatna praca śledczych przyniosła oczekiwane rezultaty. Za przekazywanie fałszywych informacji o zdarzeniach zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu odpowiedzialny był 29-letni mieszkaniec Radomia.

W tym tygodniu funkcjonariusze komendy wojewó dzkiej pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny. Radomianin nie krył zaskoczenia, kiedy stróże prawa złożyli mu „wizytę”. Przyznał, że to on dzwonił na 112 z fałszywymi alarmami. Kryminalni zabezpieczyli m.in. telefon, którym posługiwał się do wywoływania fałszywych alarmów. Radomianin trafił do policyjnej celi.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Radomiu na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili 29-latkowi zarzut wielokrotnego wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez poinformowanie służb o podłożonym ładunku wybuchowym, co spowodowało działanie instytucji w celu uchylenia zagrożenia.

Na wniosek policji i prokuratora, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu radomianina na 3 miesiące. Za wielokrotne wywoływanie fałszywych alarmów grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy i ostrzegamy!

Anonimowy telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego uruchamia całą lawinę działań Policji i innych służb zaangażowanych w zabezpieczenie miejsca rzekomego podłożenia ładunku. Każda tego rodzaju informacja jest natychmiast bardzo dokładnie sprawdzana przez służby.

Należy pamiętać o tym, że sprawcy tego typu zdarzeń nie mogą czuć się bezkarni. Oprócz odpowiedzialności karnej sprawca fałszywego alarmu może zostać pociągnięty do zwrotu kosztów akcji wszystkich służb ratunkowych.

Na podstawie ostatnich zmian w kodeksie karnym przestępstwo to jest zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności.