Ori, Fosti i Izim meldują się do służby! Data publikacji 12.10.2023 Powrót Drukuj O trzech nowych, czworonożnych funkcjonariuszy wzbogacił się Zespół Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Ori i Fosti razem ze swoimi przewodnikami rozpoczęły właśnie szkolenie w Sułkowicach, Izim pod okiem doświadczonego przewodnika przechodzi szkolenie eksternistycznie.

Zespół Przewodników Psów Służbowych Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zyskał nowych czworonożnych funkcjonariuszy. Izim, to owczarek holenderski, który będzie psem patrolowo-tropiącym. Imię Izim otrzymał od swego przewodnika, bo jego oficjalne imię „służbowe” to Sajgon. Izim pod okiem doświadczonego przewodnika aspiranta sztabowego Kamila Wróblewskiego przechodzi szkolenie w systemie eksternistycznym. Przewodnik szkoli psa samodzielnie i tylko raz w miesiącu jadą wspólnie na zaliczenia bloków szkoleniowych w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, gdzie Izim zdaje egzaminy z kolejnych zadań i umiejętności. W ubiegłym tygodniu do zielonogórskich psów służbowych dołączyły również Ori i Fosti. We wtorek (10 października) razem ze swoimi przewodnikami aspirantem Janem Maławskim i starszą posterunkową Jagodą Migdał rozpoczęły szkolenie w Sułkowicach. Również te dwa psy mają swoje imiona „służbowe”. Ori – owczarek holenderski - to oficjalnie Sak, a Fosti – owczarek niemiecki - to służbowo Spryt.

Wszystkie imiona psów służbowych przyjętych do służby w 2023 roku zaczynają się na literę „S”, ta zasada obowiązuje w Policji od wielu lat, wszystkie imiona psów przyjętych w danym roku zaczynają się na taką samą, przypisaną do roku literę. Co interesujące, także dwa „pierwsze razy” wiążą się z nowymi czworonożnymi funkcjonariuszami. Po raz pierwszy w zielonogórskim zespole przewodników psów służbowych będzie służyła kobieta. Starsza posterunkowa Jagoda Migdał, w służbie od 2020 roku, od początku wstąpienia do Policji chciała zostać przewodniczką psa. Przekonała swoich przełożonych i właśnie razem z Ori – owczarkiem holenderskim rozpoczęła szkolenie. Po raz pierwszy też będziemy mieć w naszej jednostce psa wyszkolonego do wyszukiwania zwłok. Takie właśnie szkolenie przechodzi Fosti - owczarek niemiecki. Jego przewodnik aspirant Jan Maławski to policjant z 13-letnim stażem. Jest przewodnikiem od 9 lat, a Fosti to jego 3 pies.

Nowym, czworonożnym funkcjonariuszom życzymy dużo zdrowia, ciekawych zadań służbowych, dobrych tropów, długich spacerów i zawsze pełnej smakołyków miski. Witamy w Policji!

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze