Zaatakowali ratowników medycznych i nie potrafili wytłumaczyć, po co w ogóle wezwali medyków

Data publikacji 12.10.2023

Policjanci z Lubina zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy znieważyli oraz naruszyli nietykalność cielesną ratowników medycznych. Załoga pogotowia ratunkowego przyjechała w związku ze zgłoszeniem, aby udzielić pomocy 48-latkowi. Kiedy ratownicy weszli do mieszkania, zostali zamknięci w środku i w stosunku do nich kierowane były wulgarne słowa. Agresywna kobieta odepchnęła jednego z medyków, a drugiego poszarpała. Ponadto 46-latka zapomniała, po co w ogóle wezwała ratowników. Zgłaszająca i jej partner trafili do policyjnej celi. Teraz za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem.

Kilka dni temu pracownicy lubińskiego pogotowia ratunkowego otrzymali wezwanie do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie osoba miła potrzebować pomocy medycznej. Kiedy pojawili się pod wskazanym adresem, zastali pacjenta, który nie potrafił w logiczny sposób powiedzieć, co mu dolega. Zgłaszająca natomiast spała.

Ratownicy postanowili obudzić kobietę i zapytać, co było przyczyną ich wezwania. Wówczas 46-latka zaczęła wyzywać ich słowami wulgarnymi, a kiedy zobaczyła, że zostawili uchylone drzwi do mieszkania, stała się bardzo agresywna. Idąc w kierunku wejścia do lokalu, odepchnęła jednego z ratowników na ścianę, a drugiego szarpała za ręce oraz ubranie, zamykając drzwi od środka. Lubinianka dodała, że nie interesuje ją zdrowie jej współlokatora. W tym momencie do „ataku” na medyków dołączył do kobiety jej partner.

Wspólnie cały czas wyzywali i znieważali ratowników. Jednemu z nich udało się otworzyć drzwi i wezwać policjantów.

Zawiadomieni o zdarzeniu funkcjonariusze prewencji natychmiast udali się na miejsce. W trakcie interwencji, nie zważając na obecność stróżów prawa, para cały czas znieważała medyków. Oboje zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi.

46-latka i jej 48-letni partner usłyszeli już zarzuty. Oboje będą odpowiadać za znieważenie ratowników medycznych, a kobieta dodatkowo za naruszenie ich nietykalności cielesnej. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.