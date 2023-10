Przepis na nieszczęście Data publikacji 12.10.2023 Powrót Drukuj Zmrok, alkohol i chęć skrócenia sobie drogi - to przepis na gwarantowane nieszczęście. Przekonał się o tym pieszy, który został potrącony przez osobówkę. Policjanci drogówki ustalili szczegółowy przebieg zdarzenia.

Do opisywanej sytuacji doszło w minioną sobotę (7.10.2023) około godziny 20.30 na ulicy Katowickiej w Chorzowie. Skierowani na miejsce policjanci drogówki ustalili, że 42-latek ze Świętochłowic postanowił przebiec przez ruchliwą ulicę w miejscu niedozwolonym. Zmrok, kiepska widoczność i, jak się później okazało alkohol, okazały się przepisem na nieszczęście. Mężczyzna wbiegł bezpośrednio pod nadjeżdżający samochód. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie obecność ponad 3 promile alkoholu. Na szczęście świętochłowiczanin nie odniósł poważniejszych obrażeń i po przeprowadzonych formalnościach mógłby wrócić do domu, gdyby nie to, że... był poszukiwany do odbycia kary 10 dni pozbawienia wolności. Mężczyzna został osadzony w areszcie. Gdy tylko z niego wyjdzie, odpowie za spowodowanie kolizji.

Apelujemy do wszystkich pieszych o rozsądek i korzystanie z przejść dla pieszych!

( KWP w Katowicach / kp)

Film Nagranie z monitoringu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu (format mp4 - rozmiar 11.33 MB)