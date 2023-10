Policjanci złapali agresywnego psa Data publikacji 12.10.2023 Powrót Drukuj Pszczyńscy policjanci schwytali czworonoga, który był agresywny wobec dzieci na placu zabaw. Pies rasy Amerykański Staffordshire terrier próbował ugryźć 1,5-rocznego chłopca podczas zabawy na huśtawce. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło na terenie jednego z osiedli mieszkaniowych w Pszczynie. Do huśtającego się 1,5-rocznego chłopca podbiegł pies rasy Amerykański Staffordshire terrier, próbując go ugryźć. Dzięki szybkiej reakcji matki dziecku nic się nie stało.

O sprawie został powiadomiony dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, który na miejsce skierował patrol. Sytuacja była dynamiczna. Zwierze było bez kagańca i ciągle nerwowo biegało po placu zabaw. Pomimo ryzyka, policjanci zdecydowali się złapać czworonoga. Współpraca mundurowych doprowadziła do szczęśliwego zakończenia interwencji. Schwytany pies został przekazany Miejskiemu Zakładowi Zieleni w Pszczynie.

Przypominamy!

Psy w miejscach publicznych muszą być zawsze pod opieką człowieka i być wyprowadzane na smyczy, nawet jeśli właściciel zna psychikę swojego podopiecznego i potrafi wymóc na nim bezwzględne posłuszeństwo. Nigdy nie można bowiem do końca przewidzieć, jak w danej sytuacji się zachowa. W przeciwnym przypadku właściciel musi liczyć się z mandatem.

Warto podkreślić, że dotyczy to nawet jedynie stworzenia niebezpieczeństwa — kara grozi nawet wtedy, gdy zwierzę nikogo nie zaatakuje. Ustawodawca nie wskazał też w przepisie na niebezpieczne rasy, a jedynie na samo „niebezpieczne zachowanie”.