Uciekał z narkotykami przed policjantami Data publikacji 12.10.2023 Powrót Drukuj Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zatrzymali 25-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, w czasie ucieczki spowodował kolizję z radiowozem, a w samochodzie przewoził mefedron.

W poniedziałek (9 października br.) około godziny 21.00 kryminalni Wydziału Narkotykowego KWP w Krakowie poruszający się nieoznakowanym radiowozem, na granicy Myślenic z Polanką rozpoczęli pościg za kierującym pojazdem marki Opel, który nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi ścigali pojazd do miejscowości Zawada. Podczas ucieczki mężczyzna łamał obowiązujące przepisy, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. W pewnym momencie stracił on panowanie nad prowadzonym pojazdem i uderzył w betonową część remontowanego mostku, co spowodowało obrócenie opla w stronę radiowozu. Kolejno mężczyzna z impetem ruszył, uderzając w policyjny samochód. Po kolizji wysiadł z auta i trzymając w ręku nóż podjął próbę pieszej ucieczki. Policjanci ruszyli za nim. W trakcie pościgu funkcjonariusz oddał strzały ostrzegawcze w powietrze, po których mężczyzna się zatrzymał.



Uciekinierem był 25-letni mieszkaniec pow. myślenickiego, karany wcześniej za przestępstwa narkotykowe. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierował on samochodem, będąc w stanie po użyciu alkoholu. Policjanci przeszukali opla, w którym znaleźli ok. 37 gramów mefedronu, kilkadziesiąt woreczków strunowych (tzw. dilpaki) oraz wagę elektroniczną.

Amator zabronionych substancji trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, gdzie spędził noc. Następnego dnia myśleniccy policjanci przedstawili 25-latkowi zarzuty. Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz posiadanie środków psychoaktywnych. Prokuratura Rejonowa w Myślenicach zastosowała wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.



Za popełnione przestępstwa grozi do 5 lat więzienia. Mężczyzna odpowie również za wykroczenia w ruchu drogowym, w tym za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu i spowodowanie kolizji.

(KWP w Krakowie / kp0