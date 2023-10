Policjanci odzyskali kampera wartego ponad 260 tys. zł i zatrzymali podejrzanego - akt oskarżenia trafił do sądu Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Kolejna sprawa prowadzona przez kryminalnych z krośnieńskiej komendy znalazła finał w sądzie. W sierpniu, podjęte przez policjantów drogówki działania skutkowały zatrzymaniem po pościgu 27-latka, który kierował skradzionym z Niemiec kamperem wartym ponad 260 tysięcy złotych. Samochód wrócił do właściciela, a mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 1 sierpnia, kiedy to policjanci krośnieńskiej drogówki patrolując ulice Krosna Odrzańskiego, zwrócili uwagę na przejeżdżającego obok nich pojazd typu kamper oraz jego kierowcę. Mając doświadczenie w terenie, a także wiedzę, iż takie pojazdy są często w zainteresowaniu złodziei samochodowych, postanowili go skontrolować. Gdy włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące kierującemu zatrzymanie się, ten zjechał na pobocze, po czym wyskoczył z samochodu i zaczął uciekać. Funkcjonariusze niezwłocznie pobiegli za nim, zatrzymując go. Dokonane przez policjantów sprawdzenia wykazały, że kierujący nie posiada uprawnień do kierowania, a pojazd typu kamper marki Fiat Ducato ma przyczepione tablice od innego auta i pochodzi z kradzieży z terenu Niemiec. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia. Wówczas, sąd na wniosek Prokuratora Rejonowego w Krośnie Odrzańskim zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt, w którym przebywa do chwili obecnej. Wartość odzyskanego pojazdu, które powróciło już do właściciela to ponad 260 tysięcy złotych.

Zabezpieczone na miejscu zdarzenia ślady, a także czynności prowadzone przez policjantów Wydziału Kryminalnego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim pozwoliły na skierowanie do sądu materiałów sprawy wraz z aktem oskarżenia. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.66 MB)