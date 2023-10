Nieudana próba oszustwa metodą „na wypadek wnuczka”. Wzorowa sąsiedzka reakcja Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Oszuści działający metodami „na policjanta” oraz „na wypadek wnuczka” podjęli kolejną próbę wyłudzenia pieniędzy. Skontaktowali się telefonicznie z 90-letnim mieszkańcem Oświęcimia, któremu przekazali, że wnuczek miał wypadek. Oszustwo nie powiodło się dzięki sąsiedzkiej czujności.

W środę (11.10.2023) wieczorem na telefon stacjonarny 90-letniego mieszkańca osiedla Chemików w Oświęcimiu, zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Przekazał, że jego wnuczek miał wypadek. Potrącił kobietę w ciąży, która zmarła. Teraz wnukowi potrzebne jest 100 tysięcy złotych na kaucję. Następnie senior w słuchawce usłyszał głos roztrzęsionego mężczyzny proszącego, aby dziadek mu pomógł i przekazał pieniądze policjantce, która się do niego zgłosi. W czasie gdy trwała rozmowa do mieszkania seniora wszedł sąsiad, który przynosił mu posiłki. Widząc, że senior jest bardzo zdenerwowany od razu zapytał, co się wydarzyło. Kiedy starszy pan podał szczegóły rozmowy, sąsiad od razu zorientował się, że jest to oszustwo i powiadomił Policję. Oświęcimscy policjanci w kilka chwil byli na miejscu. Potwierdzili, że była to próba oszustwa. Następnie za radą funkcjonariuszy 90-latek zadzwonił do wnuka, który potwierdził, że jest bezpieczny i nie doprowadził do żadnego wypadku.

Przypominamy jak należy postąpić:

Policjanci poszukują sprawców i nadal apelują o ostrożność oraz rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami, które dzwoniąc na telefon stacjonarny usiłują wyłudzić pieniądze.

W przypadku telefonicznej prośby o pilne przekazanie pieniędzy należy natychmiast rozłączyć się i skontaktować się z krewnym, który miał znaleźć się w trudnej sytuacji. W przypadku braku takiej możliwości należy skontaktować się z innymi członkami rodziny lub sąsiadami. Nie wolno działać w pośpiechu. Należy pamiętać, aby nie podawać informacji o posiadanych oszczędnościach, ani żadnych danych osobowych. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy osobiście, jak i nie wpuszczać ich do mieszkania czy domu. We wszystkich podejrzanych sytuacjach, należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o przekazanie tego kolejnego ostrzeżenia seniorom ze swoich rodzin oraz sąsiedztwa. Ostrzeżenie z pewnością pomoże uniknąć stania się ofiarą przestępstwa. Im więcej seniorów świadomych, tym mniej znajdzie się w gronie poszkodowanych.

(KWP w Krakowie / kp)