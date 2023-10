W czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Zastępca naczelnika piotrkowskiej jednostki będąc na urlopie zatrzymał mężczyznę, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. 58-letni kierowca nissana trafił do policyjnej celi. Wkrótce usłyszy zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.

12 października 2023 roku przed godziną 20:00 zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego aspirant Jan Kopacz, w czasie wolnym od służby, zauważył pojazd, którego kierowca nie trzymał toru jazdy. Kierujący nissanem jadąc zjeżdżał na przeciwległy pas, zajeżdżał drogę innym pojazdom i stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W pewnym momencie nieodpowiedzialny kierowca w ostatniej chwili odbijając w prawo uniknął czołowego zderzenia z barierami oddzielającymi jezdnie na drodze S8. Widzący to policjant od razu postanowił udaremnić jazdę kierowcy nissana. Kiedy ten po zjeździe z S8 wjechał w ślepą uliczkę i zatrzymał się, policjant podbiegł do jego pojazdu i zabrał kluczyki 58-latkowi. W międzyczasie naczelnik poinformował o tym wszystkim dyżurnego jednostki, który wysłał w to miejsce patrol. Wolborscy policjanci od razu przejęli 58-latka, który został zatrzymany. Jak się okazało, przypuszczenia policjanta były słuszne, bo mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Nissan został odholowany na policyjny parking, natomiast jego użytkownik trafił do policyjnej celi. 58-latek za popełnione przestępstwo wkrótce usłyszy zarzut. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci cały czas przypominają, że kierowanie w stanie nietrzeźwości jest skrajnie nieodpowiedzialne i może zakończyć się tragicznie. Alkohol zdecydowanie zmniejsza szybkość reakcji. Zaburzona zostaje ostrość widzenia oraz wyczucie odległości od potencjalnej przeszkody. Nietrzeźwy kierujący błędnie ocenia sytuacje i swoje umiejętności. Zaburzona zostaje też równowaga, przez co można spowodować zagrożenie dla siebie, jak i innych uczestników. Wsiadając za kierownicę będąc w stanie nietrzeźwości narażamy nie tylko swoje życie i zdrowie, ale również innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętaj, wsiadasz za kierownicę będąc w stanie nietrzeźwości- zagrażasz sobie oraz innym!