Bronił psa przed kotem? Odpowie przed sądem Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Za znęcanie się nad zwierzęciem i znieważenie funkcjonariusza odpowie 74 – latek. Rzecz działa się wczoraj po południu na terenie jednej z posesji w Piekoszowie. Mężczyzna kilkukrotnie uderzył drewnianym kijem kota, a w trakcie interwencji znieważył funkcjonariusza.

Wczoraj po południu do dyżurnego kieleckiej komendy wpłynęło zgłoszenie, z którego treści wynikało, że na jednej z posesji w Piekoszowie mężczyzna kilkukrotnie uderzył kota drewnianym kijem. Pod wskazanym adresem policjanci zastali 74-latka, który jak wynikało z relacji świadków i poczynionych na miejscu ustaleń, wyładował swoje nerwy na zwierzęciu. Interweniujący policjanci znaleźli na terenie posesji mocno poturbowanego kota, który został przekazany pod opiekę lekarza weterynarii. Senior swoje agresywne zachowanie względem zwierzęcia tłumaczył tym, że zanim go uderzył ten wcześniej miał zaatakować jego psa. To jednak niejedyny problem 74-latka, ponieważ w trakcie interwencji nie panował nad sobą i znieważył jednego z funkcjonariuszy.

Teraz mężczyźnie przyjdzie odpowiedzieć przed sądem za znęcanie się nad zwierzęciem oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego, za co może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.