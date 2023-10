Dyżurny pomógł nastolatkowi Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Dyżurny grudziądzkiej komendy odwiódł nastolatka od dramatycznej decyzji. Nastolatek uciekł z domu z myślami samobójczymi. Policjant w rozmowie telefonicznej przekonał go, że może liczyć na pomoc.

W środę (11.10.2023) pełniący służbę na stanowisku oficera dyżurnego grudziądzkiej policji podkomisarz Adrian Skowroński odebrał zgłoszenie o nastolatku, który oddalił się z miejsca zamieszkania i sygnalizował, że zamierza targnąć się na swoje życie. Natychmiast podjęto działania mające na celu odnalezienie młodego człowieka oraz uchronienie go przed najgorszym. Dyżurny ustalił numer telefonu do nastolatka, nawiązał z nim kontakt. Po chwili rozmowy przekonał go, że może liczyć na pomoc w rozwiązaniu swoich problemów i nie musi podejmować tak drastycznych kroków. Chłopak podał policjantowi swoją lokalizację i zaczekał za jego namową na pomoc.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy możesz zadzwonić pod nr 112. Każdy z nas może mieć słabsze chwile, czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy, jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu.

Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Możemy też zajrzeć na stronę www.psychologia.edu.pl gdzie znajduje się lista placówek, w których możemy uzyskać profesjonalną pomoc. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

Gdzie szukać pomocy:

Tel. 116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez

7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

Tel. 116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

Tel. 800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

Tel. 121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

Tel. 22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

Źródło: pacjent.gov.pl



(KWP w Bydgoszczy / kp)