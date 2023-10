Areszt za składowanie niebezpiecznych odpadów Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z cieszyńskiego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy nielegalnie składowali niebezpieczne, zagrażające środowisku odpady. Na wniosek policjantów i prokuratury jeden podejrzany trafił do aresztu, a drugi został objęty policyjnym dozorem. Grozi im do 10 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje cieszyńska prokuratura.

Policjanci z Cieszyna zatrzymali na terenie Zamarsk dwie osoby, podejrzewane o magazynowanie na terenie hal beczek z nielegalnymi odpadami. Mieszkańcy gminy Chybie zostali zatrzymani w momencie, gdy przywieźli na teren Zamarsk kolejne odpady i zamierzali je tam rozładować. Zostali zatrzymani, a następnie doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Cieszynie, gdzie usłyszeli zarzut nielegalnego transportu oraz składowania odpadów niebezpiecznych w taki sposób, który mógł zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub też obniżyć jakość wody, powietrza czy ziemi. Grozi im za to kara do 10 lat więzienia.

Oględzinami zajęli się policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, technicy kryminalistyki oraz biegły sądowy z zakresu chemii, który pobrał próbki znalezionych substancji, zabezpieczając je do badań.

Koszt utylizacji odpadów zgromadzonych w hali został wstępnie wyceniony na około milion złotych. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia w tej sprawie. 35-latek, na wniosek policjantów i prokuratury, został decyzją sądu tymczasowo aresztowany. Drugi z zatrzymanych - 38-letni mężczyzna, został objęty policyjnym dozorem.

Interweniujący na miejscu funkcjonariusze cieszyńskiej Państwowej Straży Pożarnej nie stwierdzili na szczęście wycieków, czy też oparów, które mogłyby bezpośrednio zagrażać ludziom bądź środowisku. Dalszym postępowaniem związanym z odpadami zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Ostrzegamy szczególnie właścicieli gruntów oraz magazynów przed firmami, zajmującymi się nielegalnym pozbywaniem się odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości, w których później gromadzone są odpady. Po wypełnieniu takiego obiektu wynajmujący znika, pozostawiając kłopotliwy ładunek właścicielom, na których później spoczywa obowiązek kosztownej utylizacji. To ogromny wydatek liczony nawet w milionach złotych. Nie zapominajmy też o środowisku, które w wyniku takich działań często zostaje poważnie zdegradowane.

Przypominamy również, że nielegalne pozbywanie się odpadów we własnym zakresie poprzez na przykład ich spalenie, zakopywanie lub wylewanie do ziemi, jest karalne. Takie zachowanie powoduje poważne szkody dla środowiska i zagraża zdrowiu, a nawet życiu ludzi.