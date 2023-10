Mieszkanka zainteresowała się starszym mężczyzną, który usiłował łapać „stopa” Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Zaniepokojona kobieta przyjechała do bytowskiej komendy z 84-letnim mężczyzną. Przekazała, że zatrzymał jej pojazd przy jednej z bytowskich ulic i poprosił o podwózkę. Wzbudziło to jednak jej podejrzenia, gdyż wskazana miejscowość była w zupełnie innym kierunku. Okazało się, że senior cierpi na demencję i alzheimera, a swój adres i telefon do żony miał zapisany na kartce w etui dokumentów. Policjanci otoczyli opieką starszego mężczyznę i bezpiecznie przewieźli go do miejsca zamieszkania.

Kobieta przyjechała do komendy ze zdezorientowanym starszym mężczyzną. Wyjaśniła funkcjonariuszom, że zauważyła jak ten usiłuje łapać „stopa” przy jednej z bytowskich ulic. Gdy się zatrzymała przekazał, że chciałby odwiedzić swoją siostrę. Podejrzenia kobiety wzbudził jednak fakt, że miejscowość, którą wskazywał znajdowała się w zupełnie innym kierunku. Zaniepokojona mieszkanka naszego powiatu, aby sprawdzić, czy senior się nie zgubił zdecydowała się zwrócić o pomoc do naszych policjantów.