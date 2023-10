Zwabili do warsztatu, pobili i wywieźli do lasu. Zabrali też pieniądze i samochód należący do pokrzywdzonego Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Kryminalni z Sopotu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 29 i 36 lat, którzy działając wspólnie i w porozumieniu dokonali szeregu przestępstw na szkodę innego mężczyzny. Policjanci odzyskali również samochód, który sprawcy zabrali pokrzywdzonemu. Prokurator na podstawie zebranych dowodów ogłosił podejrzanym zarzuty dotyczące przestępstw rozboju, wymuszenia rozbójniczego i pozbawienia 33-latka wolności, a sąd aresztował ich na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa.

W niedzielę, 8 października do jednego z gdańskich komisariatów zgłosił się 33-latek i poinformował, że dzień wcześniej trzech mężczyzn, spośród których znał dane tylko jednego, zwabili go do warsztatu w Sopocie. Tam mężczyźni pobili zgłaszającego, grozili mu i wepchnęli na tylne siedzenie samochodu, którym przyjechał, a następnie wywieźli do lasu. Sprawcy zabrali 33-latkowi pieniądze w kwocie 400 złotych, które były w schowku auta, a będąc w lesie grozili pobiciem chcąc zmusić go do przekazania im tego pojazdu. Gdy pokrzywdzony się nie zgodził mężczyźni przewieźli go do miejsca zamieszkania i tam grożąc spaleniem wszystkich aut zmusili do wydania im innego samochodu należącego do 33-latka, a ponadto zmierzali do przeniesienia własności tego auta. Do przeniesienia własności ostatecznie nie doszło, bo dzień później pokrzywdzony zgłosił sprawę policjantom.

Funkcjonariusze z Gdańska przekazali informacje policjantom z Sopotu i do działań od razu przystąpili sopoccy kryminalni. We wtorek, 10 października w godzinach rannych kryminalni zatrzymali we Władysławowie pierwszego ze sprawców, 36-latka. W chwili zatrzymania policjanci znaleźli też w jego samochodzie plastikowe pudełko ze śladową ilością narkotyków i zabezpieczyli do dalszych badań. Kilka godzin później kryminalni zatrzymali drugiego ze sprawców. Był to 29-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. W wyniku prowadzonych działań policjanci odzyskali również samochód o wartości blisko 10 tys. złotych, który sprawcy zabrali 33-latkowi i zwrócili go właścicielowi.

Zgromadzony materiał dowodowy funkcjonariusze przekazali do Prokuratury Rejonowej w Sopocie i doprowadzili tam zatrzymanych. Prokurator na podstawie zebranych dowodów ogłosił dwóm podejrzanym zarzuty za przestępstwa rozboju, wymuszenia rozbójniczego i pozbawienia 33-latka wolności, a następnie zawnioskował do sądu o ich tymczasowe aresztowanie. Decyzją sądu obaj mężczyźni trafili za kratki na 3 miesiące.

Policjanci znają tożsamość trzeciego ze sprawców i jego zatrzymanie to tylko kwestia czasu.

Zgodnie z kodeksem karnym za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego zagrożone jest karą do 10 lat więzienia, natomiast kto pozbawia człowieka wolności podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.