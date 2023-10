Areszt dla sprawcy ataku na obywatela Nigerii Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował tymczasowy areszt wobec 29-latka podejrzanego o atak na Nigeryjczyka z powodu jego przynależności narodowościowej. Zatrzymany usłyszał prokuratorski zarzut gróźb karalnych z powodu jego przynależności narodowej.

W środę (11.10.2023) około godziny 13.00 oficer dyżurny z komisariatu I w Częstochowie otrzymał informację o ataku na obywatela Nigerii. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że w centrum miasta agresywny mężczyzna zaczepił ciemnoskórego mężczyznę, a następnie spod kurtki wyjął nóż. Zaatakowany uciekł do sklepu. Napastnik wszedł za nim do środka i tam, przy świadkach, groził w języku angielskim 31-letniemu obywatelowi Nigerii, że z powodu pochodzenia i koloru skóry, potnie go nożem. Następnie wyjął nóż i zaczął wymachiwać niebezpiecznym narzędziem przed zaatakowanym. Kiedy zorientował się, że wezwano Policję, oddalił się. Po chwili jednak został namierzony i zatrzymany przez policjantów z „jedynki”. Wczoraj doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Północ, gdzie usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych z powodu jego przynależności narodowej. Częstochowski sąd zastosował wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.