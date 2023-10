Zapalił się samochód. Policjant gasił pożar do czasu przyjazdu strażaków

Do niecodziennego zdarzenia doszło wczoraj na ulicy Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w Legnicy. W godzinach popołudniowych, kiedy ruch w mieście był natężony, doszło do samozapłonu jadącego pojazdu. Na szczęście w pobliżu był dzielnicowy, który powiadomił służby i sam przystąpił do gaszenia samochodu. Przybyli na miejsce strażacy ugasili płonące auto, a policjanci z drogówki zabezpieczyli miejsce zdarzenia i wyznaczyli objazdy.