Ucieczki nastolatków: perspektywa psychologiczna i aspekty poszukiwawcze. E-book dla rodziców, nauczycieli i pedagogów pracujących z nastolatkami Data publikacji 14.10.2023 Powrót Drukuj Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji we współpracy z Fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych przygotowało poradnik pt.: „Ucieczki nastolatków: perspektywa psychologiczna i aspekty poszukiwawcze. E-book dla rodziców, nauczycieli i pedagogów pracujących z nastolatkami”. Wydanie objęte zostało patronatem Portalu Librus oraz Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Publikację można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej: www.policja.pl oraz www.nieuciekaj.pl.

„Ucieczki nastolatków: perspektywa psychologiczna i aspekty poszukiwawcze. E-book dla rodziców, nauczycieli i pedagogów pracujących z nastolatkami” to jedna z niewielu publikacji, która w tak kompleksowy sposób odnosi się do tematyki ucieczek małoletnich. E-book przygotowany został we współpracy ze specjalistami, którzy zawodowo zajmują się psychologicznym wspieraniem młodzieży, a także poszukiwaniem osób zaginionych. Takie podejście sprawiło, że na 60 stronach otrzymacie Państwo dużą dawkę praktycznej, psychologicznej wiedzy – zarówno o profilaktyce czy konsekwencjach ucieczek, jak i procedurach, które pomogą skutecznie zadziałać w sytuacji ucieczki/zaginięcia nastolatka.



W publikacji rozprawiamy się również z mitami i stereotypami dotyczącymi ucieczek. Wielu dorosłych wciąż uznaje, że ucieczka to tylko młodzieńcy wybryk, dlatego tłumaczymy, że w rzeczywistości może być sytuacją zagrażającą zdrowiu, a nawet życiu młodego człowieka. Wyjaśniamy, co może pchnąć młodego człowieka do tak desperackiego kroku i uczulamy, jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że dziecko planuje ucieczkę.



– Jako Fundacja wierzymy, że dzięki lepszemu zrozumieniu natury ucieczek, będziemy w stanie skutecznie im zapobiegać i dbać o bezpieczeństwo oraz dobrostan dzieci. Naszą publikację kierujemy zarówno do osób zawodowo zajmujących się opieką i edukacją dzieci: nauczycieli, pedagogów, osób pracujących w ośrodkach wychowawczych, jak i rodziców czy opiekunów. Mamy nadzieję, że będzie ona cennym wsparciem w budowaniu relacji z nastolatkami – mówi Izabela Jezierską-Świergiel, wiceprezes Fundacji ITAKA.



– To już kolejna wspólna inicjatywa Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP oraz Fundacji Itaka, tym razem ukierunkowana na profilaktykę ucieczek osób małoletnich. Wierzymy, że docierając do tak szerokiego grona odbiorców pracujących z młodzieżą, do rodziców i opiekunów młodych ludzi i wreszcie do nich samych, uchronimy niejedną rodzinę przed traumą związaną z ucieczką młodego człowieka – stwierdza Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji insp. Michał Grzelec.

Nawiązując do tematu ucieczek warto także zajrzeć na zaktualizowaną wersję strony internetowej Fundacji Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych – www.nieuciekaj.pl. Opublikowane na stronie treści skierowane są zarówno do rodziców, opiekunów, nauczycieli, jak i młodzieży. Projekt stanowi jeden z elementów element kampanii dotyczącej profilaktyki ucieczek dzieci i nastolatków z domów oraz różnego rodzaju ośrodków, zatytułowanej „Nie uciekaj!”, którą Fundacja prowadzi od 2003 roku.



(Biuro Kryminalne KGP)