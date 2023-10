Kolejne uderzenie dolnośląskich policjantów i skuteczna walka z przestępczością samochodową Data publikacji 13.10.2023 Powrót Drukuj Rozbita grupa przestępcza zajmująca się kradzieżami pojazdów oraz mienia na terenie Polski, Czech i Niemiec, zabezpieczone blisko 100 przedmiotów pochodzących z przestępstw, zarzuty dla 5 osób oraz tymczasowy areszt dla lidera, a także inne środki zastosowane wobec jego współpracowników, to tylko niektóre efekty intensywnych i skutecznych działań funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy stale współdziałają z wieloma policjantami z różnych jednostek na terenie Dolnego Śląska…

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej na terenie naszego województwa, współpracując m.in. z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z KWP we Wrocławiu oraz Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami aut i zatrzymali jej lidera oraz jego kilku najbliższych współpracowników. Działania te były efektem intensywnej i kilkumiesięcznej pracy policjantów, kiedy to prowadzili różnego rodzaju ustalenia oraz czynności operacyjne.

Łącznie funkcjonariusze zatrzymali 5 osób, w wieku od 26 do 63 lat, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. kradzieżami pojazdów oraz mienia z terenu Polski, Czech i Niemiec. Ustalono, że były to zarówno samochody osobowe o znacznej wartości oraz pojazdy dostawcze.

Realizując czynności w tej sprawie, policjanci ujawnili i zabezpieczyli sprzęt mogący służyć do kradzieży aut oraz urządzenia zagłuszające sygnał pozwalający na ich szybkie namierzenie, a także amunicję do broni palnej, przedmioty przypominające broń, telefony komórkowe, pieniądze i blisko 100 podzespołów mogących pochodzić ze skradzionych pojazdów.

Na bazie zgromadzonego przez policję i prokuraturę materiału dowodowego, sąd podjął już decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące wobec 63-latka, który z przestępczego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu i kierował grupą. Na tę decyzję niewątpliwie wpłynął też fakt, że mężczyzna ten w ciągu ostatnich lat był wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy za czyny związane z przestępczością samochodową. Grozić mu może teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Natomiast pozostałe osoby zatrzymane usłyszały zarzuty m.in. za kradzieże pojazdów oraz paserstwo.

Sprawa ta ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu