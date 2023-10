Szczęśliwy finał poszukiwań 73-latki. Kobietę odnalazł policyjny pies Data publikacji 14.10.2023 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 73-latki, która w czwartek wybrała się na grzyby. Powiadomieni o zdarzeniu szydłowieccy policjanci wspólnie z przewodnikiem psa z KMP w Radomiu oraz druhami OSP natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Po niespełna czterech godzinach od zgłoszenia zaginiona kobieta został odnaleziony. Kobieta nie potrzebowała pomocy medycznej.

Przedwczoraj (12.10) wieczorem dyżurny szydłowieckiej komendy został powiadomiony o zaginięciu 73-letniej kobiety. Jako ustalono, kobieta poszła na grzyby do lasu w okolicach Majdowa. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaginięciu, policjanci natychmiast podjęli akcję poszukiwawczą, w którą oprócz członków rodziny zaangażowani byli także strażacy. Do działań wykorzystany był również policyjny pies tropiący Nador z przewodnikiem z KMP w Radomiu asp. Sławomirem Bombą. Pies tropiący natychmiast ruszył śladem kobiety i skierował policjantów ok. 3 km w głąb lasu, wprost do miejsca, w którym siedziała wyziębiona 73-latka. Na szczęście kobieta po udzielonej pomocy nie potrzebowała hospitalizacji i została przekazana rodzinie.

Co zrobić, kiedy zgubimy się w lesie?

Po pierwsze NIE PANIKOWAĆ! - to najważniejsza zasada. Panika prowadzi jedynie do wewnętrznego chaosu, przez który można popełnić niebezpieczne błędy. Trzeba usiąść i odpocząć. Zastanowić się, czy damy radę wrócić po swoich śladach, czy jednak zupełnie nie wiemy, gdzie jesteśmy. Z reguły dobrą praktyką dla zagubionych jest to, żeby zatrzymać się w miejscu, w którym zgubili drogę, żeby już nie kluczyć i nie pogarszać swojej sytuacji.

Pamiętajmy!

nie wybierajmy się na grzyby zbyt późno, gdyż zmrok może spowodować utratę orientacji w terenie;

nie należy chodzić do lasu w pojedynkę, najlepiej zabrać ze sobą kogoś, kto zna teren;

należy ocenić realnie swoje możliwości i czas, jaki mamy zamiar spędzić w lesie;

pamiętajmy, że jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od miejsca, z którego wyruszyliśmy;

bardzo ważne, aby zabrać ze sobą telefon komórkowy z naładowaną baterią i w przypadku zgubienia się, natychmiast zgłosić ten fakt Policji;

dokładnie określmy rodzinie, do jakiego lasu się wybieramy, i w którym kierunku będziemy zmierzać;

warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;

nie zapominajmy o zabraniu latarek i elementów odblaskowych, dzięki którym w czasie zapadającego zmroku będziemy bardziej widoczni;

wracając z pełnym koszykiem grzybów, pamiętajmy o poruszaniu się prawidłową stroną jezdni.

Niewątpliwie przestrzeganie tych kilku ważnych zasad zwiększy bezpieczeństwo podczas leśnych wypraw.

(KWP w Radomiu / wsz)