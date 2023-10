Policjant z Gliwic w pożarze stracił dom. Potrzebuje pomocy Data publikacji 16.10.2023 Powrót Drukuj Policjant z Gliwic asp. sztab. Jacek Kasper i jego rodzina, potrzebują pomocy. W niedzielę 3 września spłonął ich dom w Sośnicowicach. W jednej chwili stracili dach nad głową i cały dobytek. Kiedy doszło do tego tragicznego zdarzenia w domu przebywała żona policjanta Rozalia wraz z trzymiesięczną córka Nadią. Całe szczęście w porę udało jej się ewakuować z budynku wraz z dzieckiem.

Asp. sztab. Jacek Kasper jest dyżurnym V Komisariatu Policji w Gliwicach. To wzorowy policjant, który zawsze służył pomocą innym. Tym razem to on i jego rodzina potrzebują pomocy.

Policjant z żoną, 3-miesięcznym dzieckiem na rękach oraz pozostałą trójką dzieci w wieku szkolnym - 8, 12 i 14 lat - zostali tylko z tym, co mieli na sobie.

Pożar wybuchł 3 września tuż po godzinie 13.00. Zarzewie ognia znajdowało się w rejonie wiat garażowych sąsiadujących ze sobą budynków. Ogień rozprzestrzeniał się symetrycznie, niszcząc samochody na obu posesjach i dalej, zajmując oba domy. W akcji ratowniczej uczestniczyło 14 zastępów straży z Gliwic oraz strażacy ochotnicy, którzy zabezpieczyli dachy budynków.

Pożar spowodował w domu zniszczenia na tyle duże, że obecnie niewiadomą jest czy jego odbudowa będzie możliwa. Jeśli tak, będzie to bardzo kosztowne. Konieczne będzie położenie nowego pokrycia dachowego oraz kapitalny remont pomieszczeń mieszkalnych. Dlatego pomoc ludzi dobrej woli będzie bardzo potrzebna. Jednak, jeśli okaże się, że rodzina będzie musiała stworzyć sobie nowe miejsce do życia, to każde wsparcie będzie na wagę złota.



W związku z tym tragicznym wydarzeniem Biuro Komunikacji Społecznej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA, Region IPA Centralne Biuro Śledcze oraz Polski Związek Piłki Nożnej organizują Ogólnopolski Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej kobiet i mężczyzn - IPA CUP 2023 pod hasłem "Pomagamy i Chronimy".



Turniej poza aspektem sportowym będzie miał aspekt charytatywny. Fundusze ze wpisowego w kwocie 400,00 zł od startującej w zawodach drużyny oraz indywidualne wpłaty od uczestników i licytacji w całości przeznaczone zostaną na pomoc rodzinie mł. asp. Jacka Kaspra.



Turniej odbędzie się w Warszawie 28 października 2023 roku w Hali Sportowej CRS Bielany ul. Lindego 20 oraz Hali Sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Domeyki ul. Staffa 3/5.

Zgłoszenia drużyn przyjmuje Andrzej Kuczyński Koordynator ds. organizacji Turnieju:



tel. 725 211 165, e-mail: ipa.pulkownik@o2.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Poszkodowanej rodzinie policjanta można również pomóc wspierając zbiórkę pieniędzy.