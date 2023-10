Udowodnił, że policjantem jest się cały czas – dyżurny Policji po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 16.10.2023 Powrót Drukuj Ponad dwa promile alkoholu miał w organizmie 51-latek, kierujący osobowym Renault na trasie krajowej numer 92. Jego niebezpieczną jazdę zauważył, będący w czasie wolnym od służby aspirant sztabowy Dariusz Molicki – dyżurny świebodzińskiej Policji. Mundurowy zatrzymał mężczyznę, a później przekazał wezwanemu na miejsce patrolowi.

Reagowanie na niebezpieczne sytuacje lub ludzką krzywdę to najważniejsza część zawodu, jakim jest Policjant. Ta reakcja „wchodzi w krew”. Wielokrotnie będąc po służbie, w dniu wolnym czy urlopie „z zawodowego nawyku” policjanci dalej obserwują otoczenie. W efekcie tego bardzo często udaje się zapobiec tragedii lub zatrzymać osobę odpowiedzialna za popełnienie przestępstwa. Stąd też powiedzenie, że „policjantem jest się cały czas” – nie tylko w godzinach służby.

Taka sytuacja miała miejsce w czwarterk, 12 października w rejonie miejscowości Myszęcin w powiecie świebodzińskim. Będący w dniu wolnym od służby aspirant sztabowy Dariusz Molicki jechał trasą krajową numer 92, kiedy nagle zwrócił jego uwagę pojazd, którego „styl” jazdy wskazywał, że coś jest nie tak. Kierujący mógł być rozproszony na przykład telefonem, zasłabnąć lub być pod wpływem alkoholu. Pojazd bowiem najeżdżał na linie i poruszał się nieregularnym torem.

Kiedy mężczyzna skręcił do miejscowości, policjant zjechał za nim. Po zatrzymaniu, natychmiast podbiegł do kierowcy i od razu wyczuł silną woń alkoholu. Aspirant sztabowy Darek Molicki natychmiast uniemożliwił 51-latkowi dalszą jazdę i zadzwonił po policję. Ujętego mężczyznę przekazał skierowanemu na miejsce patrolowi. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat dwóch, minimum trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, grzywna oraz obowiązek wpłaty 5 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.