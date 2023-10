Policjanci odzyskali zegarki i zatrzymali sprawców kradzieży z włamaniem Data publikacji 16.10.2023 Powrót Drukuj Praca policjantów wydziału kryminalnego polega głównie na wykrywaniu sprawców przestępstw. Działania funkcjonariuszy prowadzą jednak czasami do wykrycia samego przestępstwa, mimo, że nie zostało ono zgłoszone. Tak właśnie było w przypadku kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów na terenie Lidzbarka Warmińskiego, skąd sprawcy ukradli zegarki o łącznej wartości blisko 3400 zł.

Ustalenia lidzbarskich policjantów wydziału kryminalnego doprowadziły do uzyskania informacji, że na początku października 2023 roku doszło do kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów w Lidzbarku Warmińskim. Zgodnie z ustaleniami łupem sprawców miało być kilkanaście zegarków, które po kradzieży miały zostać sprzedane w miejscowych lombardach. Okazało się, że w ostatnim czasie do policjantów nie wpłynęło jednak żadne zgłoszenie o takiej kradzieży. Policjanci postanowili więc porozmawiać z właścicielką sklepu, w którym dokonano kradzieży. Kobieta przyznała, że taka kradzież miała miejsce oraz przekazała informację, że skradziono zegarki o łącznej wartości 3 380 zł.

Efektem pracy policjantów było ustalenie sprawców kradzieży z włamaniem. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 33, 35 i 48 lat, którzy już usłyszeli zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem oraz oszustw na szkodę lombardów, w których postanowili sprzedać kradzione zegarki. Okazało się, że mężczyźni przygotowywali się do tej kradzieży już wcześniej i pod pretekstem wymiany baterii w zegarku, wykorzystując nieuwagę właścicielki sklepu odbezpieczyli jedno z okien w sklepie, przez które po zamknięciu jeden z nich wszedł do pomieszczenia sklepu.

Nie był to jednak plan idealny, ponieważ policjanci szybko ustalili wszystkie okoliczności kradzieży i odzyskali większość skradzionych zegarków. Jeden ze sprawców, odpowiedzialny za sprzedaż łupów w lombardach, podczas zatrzymania miał założony na ręku zegarek pochodzący z kradzieży, który również został przez funkcjonariuszy zabezpieczony.

Mężczyźni odpowiedzą przed sądem za popełnione przestępstwa kradzieży z włamaniem oraz oszustw na szkodę lombardów.