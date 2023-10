Oszukał co najmniej 74 osoby z całej Polski. Teraz odpowie za to przed sądem Data publikacji 16.10.2023 Powrót Drukuj Nawet do 8 lat pozbawienia wolności grozić może mężczyźnie zatrzymanemu przez jeleniogórskich policjantów, który podejrzany jest o serię oszustw w przestrzeni internetowej. Mężczyzna za pośrednictwem popularnego portalu oferował do sprzedaży meble ogrodowe. Osoby zainteresowane zakupem wpłacili na konto oszusta pieniądze za zamówiony towar, jednak nigdy nie został on dostarczony. Policjanci ustalili, że w ten właśnie sposób oszukał co najmniej 74 osoby.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o serię oszustw. Jak ustalili policjanci, mężczyzna w czerwcu br. na jednym z portali internetowych oferował do sprzedaży meble ogrodowe w cenie 600 złotych. 36-latek pobierał od zainteresowanych pieniądze w formie zaliczek lub opłaty kosztów transportu, jednak towaru nie dostarczał, wprowadzając w ten sposób klientów w błąd.

Według ustaleń mundurowych mężczyzną oszukał co najmniej 74 osoby z całej Polski na łączną kwotę około 20 tysięcy złotych. Usłyszał już zarzuty w tej sprawie.

W toku prowadzonych czynności jeleniogórscy policjanci ustalili, że podejrzany o przedmiotowe oszustwa przebywa w Słupsku, gdzie go zatrzymali, a następnie trafił on do policyjnego aresztu. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy.