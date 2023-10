Poszukiwany 6 listami gończymi zatrzymany przez kryminalnych Data publikacji 16.10.2023 Powrót Drukuj Siemiatyccy policjanci zatrzymali mężczyznę ukrywającego się ponad 15 lat przed wymiarem sprawiedliwości. 43-latek poszukiwany był 6 listami gończymi wydanymi przez Sądy Rejonowe w Toruniu, Pile i Złotowie. Mieszkaniec województwa wielkopolskiego trafił do aresztu, gdzie spędzi ponad 6 lat i 7 miesięcy.

Siemiatyccy kryminalni, pracując nad jedną ze spraw pojechali do miejscowości w gminie Drohiczyn. Na jednej z posesji zastali mężczyznę, którego tożsamości nie można było ustalić. Nie miał on przy sobie dokumentów i co chwila podawał różne dane osobowe. Mundurowi zatrzymali 43-latka i przewieźli do komendy. Jak się później okazało, mężczyzna był poszukiwany 6 listami gończymi między innymi za przestępstwa narkotykowe, fałszowanie pieniędzy, rozbój i kradzież z włamaniem. Mieszkaniec województwa wielkopolskiego ukrywał się ponad 15 lat. Dzisiaj trafił do aresztu, gdzie spędzi ponad 6 lat i 7 miesięcy.



( KWP w Białymstoku / kp)

