Wrocławscy policjanci zabezpieczyli ponad 2 miliony sztuk nielegalnych papierosów Data publikacji 16.10.2023 Powrót Drukuj Wszystko zaczęło się od wykroczenia w ruchu drogowym, które zaprowadziło kierującego dostawczym Renault do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego ze stolicy Dolnego Śląska podczas kontroli ujawnili w pojeździe nielegalne wyroby tytoniowe. Łącznie zabezpieczyli 2 200 000 sztuk papierosów, a uszczuplenia celno-skarbowe zostały oszacowane na blisko 2,7 miliona złotych.

Policjanci z wrocławskiej drogówki patrolując drogę ekspresową S-8 zwrócili uwagę na kierującego pojazdem dostawczym, który pomimo zakazu, korzystał podczas jazdy z telefonu komórkowego.

Spotkanie z funkcjonariuszami wykazało, że było to jednak jego najmniejsze zmartwienie. 23-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, co potwierdziło sprawdzenie w policyjnych systemach informatycznych.

Jakby tego było mało, przewożone przez kierującego filtry do wody okazały się nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Wrocławianin w przestrzeni ładunkowej dostawczego renault przewoził dokładnie 2 200 000 sztuk nielegalnych papierosów.

Policjanci ustalili, że uszczuplenia celno – skarbowe wynikające z niezapłacenia vat i akcyzy wyniosły blisko 2,7 miliona złotych.

Dalsza podróż nie była już możliwa — mężczyzna w towarzystwie mundurowych trafił do policyjnego aresztu, a dostawczak francuskiego producenta na parking strzeżony.

Teraz o losie mężczyzny w związku z popełnionymi wykroczeniami w ruchu drogowym i przestępstwem karno – skarbowym zadecyduje sąd. Grozić mu może kara nawet 3 lata pozbawienia wolności.