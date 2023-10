Pomaganie ma w genach – policjant Szymon Raźniewski oddał szpik Data publikacji 16.10.2023 Powrót Drukuj Nasz kolega, będąc na kursie podstawowym w 2019 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zarejestrował się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Niedawno dowiedział się, że może zostać dawcą szpiku dla chorego. Policjant nie wahał się i już jest po zabiegu. Wzorem st. sierż. Szymona Raźniewskiego zachęcamy wszystkich do rejestracji w bazie dawców szpiku!

Starszy sierżant Szymon Raźniewski w Policji służy od ponad 4 lat i jest dzielnicowym na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.

Szymon zarejestrował się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego w Fundacji DKMS, będąc na kursie podstawowym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Jakiś czas temu dowiedział się, że gdzieś na świecie jest osoba - „genetyczny brat bliźniak”, któremu może uratować życie. Policjant bez najmniejszego wahania podjął decyzję o oddaniu szpiku i przeszedł szereg szczegółowych badań, po których został zakwalifikowany do zabiegu. Procedura przebiegła bardzo sprawnie, w lipcu tego roku oddał swoje komórki macierzyste. Cały zabieg przeprowadzony został w klinice w Poznaniu i trwał kilka godzin. Po jego zakończeniu dowiedział się, że jego szpik zostanie przekazany dla chorego mężczyzny, który mieszka na innym kontynencie.

Przez cały czas Szymon trzyma kciuki i jest myślami przy swoim „genetycznym bliźniaku" życząc mu zdrowia. Po 2 latach od chwili oddania komórek macierzystych policjant będzie mógł za zgodą biorcy poznać jego tożsamość. Choć jak mówi: „Mimo że interesuje mnie, kim jest ta osoba, czym się zajmuje, czy ma rodzinę, to nie jest to najważniejsze. Ważne, jest to, by wygrała z chorobą i cieszyła się życiem.”

Policjant zachęca do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku, sam zabieg jest bezpieczny i bezbolesny, a kiedy znajdzie się osoba potrzebująca, to możemy podarować jej szansę na drugie życie. Każdy, kto zdecyduje się zarejestrować w bazie DKMS, daje szansę komuś, kto zmaga się z białaczką.