Wioząc koleżankę na kierownicy rowerem wjechała pod samochód Data publikacji 16.10.2023 Powrót Drukuj Tragicznie mogła zakończyć się rowerowa przejażdżka dwóch nastolatek, które we dwie poruszały się jednym rowerem po chodniku. 12-latka wiozła starszą koleżankę... na kierownicy. Gdy zjechały z chodnika, wpadły wprost pod koła Renault. Na szczęście, skończyło się jedynie na lekkich otarciach. Teraz ich sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.

Do zdarzania doszło w piątek (13 października) około godziny 14:00 na ulicy Matysiaka w Krasnymstawie. 12-latka postanowiła przejechać się rowerem razem ze swoją 13-letnią koleżanką.

Młode krasnostawianki wpadły na pomysł, żeby przejechać się jednym rowerem. 12-latka wiozła starszą koleżankę na kierownicy swojego roweru. Poruszały się chodnikiem. Gdy dojeżdżały do skrzyżowania ulicy Matysiaka z ulicą Pocztową nie zachowały ostrożności i wjechały wprost przed wyjeżdżający z ul. Pocztowej samochód Renault Trafic.

Kierujący pojazdem mężczyzna wykazał się czujnością i szybką reakcją. To jednak nie wystarczyło, by uniknąć zderzenia. Dziewczyny upadły na jezdnię. Na miejscu pojawiła się karetka, która przewiozła jedną z nich do szpitala. Na szczęście skończyło się na kilku otarciach i siniakach.

Policjanci zbadali stan trzeźwości kierowcy Renault - był trzeźwy. Nastolatki zostały natomiast przekazane pod opiekę rodziców. Informację w tej sprawie policjanci przekażą do sądu z wydziału rodzinnego i nieletnich.

Apelujemy do wszystkich rowerzystów o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego! Do rodziców i opiekunów młodych cyklistów apelujemy o zwiększenie nadzoru i czujności nad swymi pociechami, które jeżdżą rowerami. Sytuacje, które mogą spotkać rowerzystów bywają czasem niebezpieczne i nieprzewidywalne. Dlatego też zadaniem rodziców i opiekunów jest ciągłe wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa i kontrolowania zachowań na drodze.

Wszystkim rowerzystom przypominamy, że zabronione są:

jazda rowerem po chodniku,

przewożenie osób na kierownicy/ramie roweru,

jazda obok innego uczestnika ruchu drogowego,

jazda bez trzymania kierownicy oraz bez trzymania nóg na pedałach,

czepianie się innych pojazdów,

jazda po zmroku i w tunelu bez włączonych świateł (białe z przodu, czerwone z tyłu),

wjeżdżanie na drogę z pierwszeństwem bez uprzedniego sprawdzenia, czy manewr ten jest dozwolony i bezpieczny.

( KWP w Lublinie / kp)