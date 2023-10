Zatrzymani sprawcy zniszczenia zabytkowego schronu Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Piekarscy policjanci zatrzymali mężczyzn, którzy zniszczyli zabytkowy polski schron bojowy w dzielnicy Dąbrówka Wielka. Prokurator przesłuchał podejrzanych i objął ich policyjnym dozorem oraz poręczeniem majątkowym. Grozi im kara do 8 lat więzienia, a o jej wymiarze zadecyduje teraz sąd.

Pod koniec sierpnia do piekarskiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące uszkodzenia dwóch zabytkowych polskich schronów bojowych mieszczących się w dzielnicy Dąbrówka Wielka. Sprawcy, chcąc ukraść metalowe elementy zabytków, próbowali odciąć je palnikiem. Nie udało im się to z powodu konstrukcji schronów, ale kopuły pancerne zostały zniszczone. Miesiąc później miała miejsce kolejna próba kradzieży metalowych elementów schronu. Piekarscy kryminalni namierzyli sprawców i pod koniec ubiegłego tygodnia zatrzymali ich. Policjanci ustalili, iż sprawcy w nocy w Gliwicach skradli elementy torowiska o wartości około 3500 złotych. Kolejni podejrzani, wiedząc, że ich tożsamość jest znana Policji, sami zgłosili się do prokuratury. Mężczyźni usłyszeli zarzuty zniszczenia zabytkowego schronu oraz kradzieży mienia i zostali objęci policyjnym dozorem oraz poręczeniem majątkowym. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 8 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / kp)

