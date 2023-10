Pomagamy i chronimy. Mieszkanka i policjanci pomogli bezdomnemu mężczyźnie Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Mieszkanka Oświęcimia oraz policjanci z oświęcimskiej komendy, pomogli starszemu bezdomnemu mężczyźnie dostać się do noclegowni.

Wczoraj (16.10.2023), tuż przed godziną 22.00 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Oświęcimia, dotyczące starszego mężczyzny, który pomimo późnej pory oraz panującego zimna siedział na ławeczce przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie w Oświęcimiu. Z relacji kobiety wynikało również, że mężczyzna powiedział jej, że nie ma już siły, aby ze swoim wózkiem dojść do miejskiej noclegowni.

W kilka chwil, na miejscu był patrol oświęcimskiej drogówki. Policjanci w rozmowie z 67-latkiem potwierdzili, że chciałby dotrzeć do oddalonej o nieco ponad kilometr noclegowni, w związku z tym zabrali go do radiowozu, zapakowali jego bagaż, po czym podwieźli do noclegowni.

Podziękowania za spostrzegawczość oraz prawidłową reakcję, należą się pani Magdalenie z Oświęcimia. Kobieta, widząc starszą, samotną osobę, siedzącą od dłuższego czasu na ławce, pomimo chłodu i zapadających ciemności, od razu zorientowała się, że pomoc może być niezbędna, więc wezwała Policję.

Widzisz. Reaguj.

W związku ze zbliżającymi się niskimi temperaturami apelujemy o reagowanie na sytuacje, w których widzimy, że życie bądź zdrowie ludzkie może być zagrożone. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112.

(KWP w Krakowie / kp)