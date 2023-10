Grzybiarz zgubił się w lesie - z pomocą przyszli policjanci Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Informacja o zaginięciu starszego mężczyzny, który wybrał się na grzyby, a zaraz błyskawiczne i skuteczne działania policjantów, to sytuacja, która miała miejsce w miniony piątek (13 października). Na szczęście mężczyzna miał przy sobie telefon, dzięki któremu zgłosił policjantom z Drezdenka, że potrzebuje pomocy. Starszy posterunkowy Hubert Staszak i posterunkowy Maciej Mucha szybko ustalali miejsce, w którym 77-latek się znajduje i po odnalezieniu pomogli dotrzeć do samochodu.

Działania policjantów w trakcie poszukiwań osób zaginionych muszą być szybkie i skuteczne. Nie ma miejsca o najmniejszy błąd czy chwilę zawahania. Od prawidłowo podjętych decyzji zależy przecież ludzkie zdrowie i życie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku poszukiwań osób schorowanych, starszych i dzieci, kiedy zdrowie i życie jest szczególnie zagrożone. W takich sytuacjach często podnoszony jest alarm dla całej jednostki Policji, tak aby poszukiwania szybko pozwoliły doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Szczególne istotne stają się te zasady w związku z trwającym sezonem grzybobraniowym, kiedy wiele osób wybiera się do lasu. Część wybiera miejsca sprawdzone, dobrze znane, natomiast inni wybierają miejsca, w których jeszcze nie byli.

W czasie sezonu grzybowego policjanci odbierają wiele zgłoszeń dotyczących osób, które wybrały się do lasu i same nie potrafią znaleźć drogi powrotnej. Tak było w sytuacji związanej z zaginięciem starszego mężczyzny w lesie niedaleko Gościmia. 77-latek wybrał się na grzyby, jednak w pewnym momencie stracił orientację w terenie i nie potrafiła znaleźć drogi powrotnej do miejsca, gdzie zostawił samochód. Dobrą informacją był fakt, że mężczyzna miał przy sobie telefon, dzięki któremu poprosił o pomoc. Powiadomieni o sytuacji drezdeneccy policjanci - starszy posterunkowy Hubert Staszak i posterunkowy Maciej Mucha - rozpoczęli poszukiwania, które szybko pozwoliły namierzyć i odnaleźć grzybiarza.

Aby do podobnych sytuacji nie dochodziło przypominamy o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania:

w miarę możliwości zapewnij sobie towarzystwo, w ten sposób w razie wypadku możesz liczyć na szybką pomoc;

będąc pierwszy raz w danym miejscu, dobrze jest zapamiętać charakterystyczne elementy, które ułatwią drogę powrotną;

zabierając ze sobą dziecko bądź osobę starszą do lasu, nie pozwalaj jej na oddalanie się od ciebie, miej je zawsze w zasięgu wzroku;

warto żeby ktoś z domowników wiedział w jakie miejsce się wybierasz; podaj też przybliżony czas powrotu;

miej przy sobie naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w chwili zgubienia się, mogą okazać się bardzo pomocne; telefon komórkowy pomoże odczytać twoją lokalizację oraz możesz skorzystać z aplikacji telefonu, która wskazuje twoją lokalizację rodzinie;

zanim oddalisz się od samochodu, sprawdź dokładanie czy zamknąłeś drzwi i okna auta; nie pozostawiaj wartościowych rzeczy na wierzchu;

gdy wybierasz się na dłużej do lasu, zabierz ze sobą kurtkę przeciwdeszczową, wodę oraz coś do jedzenia.

aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich