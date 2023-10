Pomoc, którą ma się po prostu we krwi Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj „Pomagamy i chronimy” to nie tylko motto polskiej Policji, ale misja, którą policjanci i pracownicy Policji wałeckiej wypełniają z dumą. Dlatego bardzo chętnie angażują się też w działania charytatywne niosąc od ponad dwóch lat pomoc dla Adriana. W akcję włączają się aktywnie także mieszkańcy.

Adrian to 32-letni mieszkaniec Wałcza, który od dziecka zmaga się z dziecięcym porażeniem czterokończynowym. Kiedy o młodym niepełnosprawnym wałczanie dowiedzieli się policjanci postanowili mu pomóc. Niepełnosprawność Adriana wymaga stałej rehabilitacji, kilkudniowych, wyjazdowych turnusów leczniczych, na które to musi wyjeżdżać między innymi do powiatu pilskiego, a to jak wiadomo wiąże się z kosztami finansowymi. I kiedy przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Wałczu stanęło niebieskie serce- kosz celem zbioru do niego plastikowych nakrętek, mundurowi postanowili zbierać je i przekazywać na leczenie Adriana.

Pomysł okazał się trafny, bo do pomocy włączają się regularnie pracownicy Policji i mieszkańcy. Cena plastikowych nakrętek niestety nie jest wysoka. Na 1 kilogram trzeba uzbierać aż około 500 nakrętek. Dlatego jak wiadomo liczy się każda złotówka.

Kiedy po odbiór nakrętek przyjeżdża Adrian w towarzystwie rodziców na jego pogodnej buzi zawsze gości uśmiech.