Policjanci odzyskali skradziony rower. Radość chłopca nie miała granic Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Do słubickich policjantów zgłosił się zrozpaczony chłopiec, któremu skradziono rower. Jego smutek nie trwał jednak długo, bo już następnego dnia dowiedział się, że mundurowi odzyskali jego jednoślad. Z radością i uśmiechem na twarzy podziękował słubickim policjantom za błyskawiczną reakcję. Jego radość i wzruszenie jego mamy, były dla policjantów najpiękniejsza nagrodą.

Każdego dnia słubiccy policjanci dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia. Podejmują także szereg czynności, aby zatrzymać sprawców kradzieży i odzyskać utracone przedmioty. Za każdym razem, gdy tylko uda im się zwrócić mienie prawowitemu właścicielowi i wywołać w ten sposób uśmiech na jego twarzy, sprawia im to ogromną satysfakcję. Ta jest jeszcze większa, gdy swoją skuteczną pomoc policjanci mogli udzielić dziecku.

Tak było w piątek (13 października), gdy jedna z mieszkanek Słubic wraz z synem, przyszła do komendy odebrać odzyskany przez policjantów rower. Dzień wcześniej kobieta zgłosiła się z chłopcem do słubickiej komendy, aby złożyć zawiadomienia o kradzieży jego roweru. Jak ustalili policjanci, rower ten był spełnieniem jego marzeń i mimo faktu, że nie przedstawiał on dużej wartości finansowej, był bezcenny dla młodego człowieka. Młodość w parze z nie do końca, ugruntowana świadomością zagrożenia spowodowały, że swój wymarzony rower zostawił on pod jednym z supermarketów w Słubicach i poszedł na zakupy. Gdy wyszedł ze sklepu, jednośladu już nie było. Poszukiwania rozpoczął na własną rękę. Po tym, jak okazały się bezskuteczne, poinformował mamę, a ona szybko sprawę zgłosiła Policji. Ustalone cechy jednośladu, a zwłaszcza charakterystyczna naklejka „pszczółki” umieszczonej na ramie, dały policjantom dodatkowe możliwości w szybkim rozpoznaniu tego jednego roweru pośród wielu innych jakie poruszają się po słubickich drogach. Już następnego dnia podczas patrolowania miasta, policjanci na jednej z ulic miasta odnaleźli porzucony jednoślad z charakterystyczną „pszczółką” na ramie i przewieźli go do komendy. Kiedy policjantka prowadząca sprawę kradzieży, przekazała chłopcu i jego mamie informację o odnalezieniu roweru, w słuchawce usłyszała krzyki szczęścia i radości. Chwilę później oboje zgłosili się po jego odbiór. Kobieta nie kryła wzruszenia, a na twarzy chłopca cały czas widoczny był uśmiech. Dla policjantów to również była chwila radości i poczucia dobrze wykonanej pracy.

Biorąc pod uwagę fakt, że dla wielu mieszkańców właśnie rower jest podstawowym środkiem lokomocji, a także daje możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, funkcjonariusze apelują do wszystkich właścicieli i użytkowników tych jednośladów:

- pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu rowerów przed kradzieżami. Czasem zwykłe zapięcie jest już przeszkodą dla złodzieja. Zachęcamy do stosowania blokad i innych środków technicznych pozwalających uniknąć kradzieży;

- oznakujmy swój rower, niech posiada jakąś wyraźną cechę, która będzie go identyfikować i wyróżniać;

- zróbmy zdjęcie roweru, dzięki któremu w takich sytuacjach łatwiej będzie można go rozpoznać.

starszy aspirant Ewa Murmyło

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach