Przewoził ośmiu obywateli Syrii. Został zatrzymany przez policjantów z Jabłonki Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonce zatrzymali 31-letniego obywatela Ukrainy, który w przestrzeni ładunkowej volkswagena przewoził ośmiu nielegalnych imigrantów. Mężczyzna podejrzewany jest o pomoc w zorganizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy przez obywateli Syrii. Wszystkie osoby zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej.

W niedzielę wieczorem (15,10.2023) policjanci z Komisariatu Policji w Jabłonce patrolowali przygraniczne miejscowości na Orawie. Około godziny 20.00 w Lipnicy Wielkiej Murowanicy zainteresowanie funkcjonariuszy wzbudził samochód dostawczo-osobowy marki Volkswagen Caddy. Policjanci zatrzymali kierującego pojazdem do kontroli drogowej. Za kierownicą volkswagena siedział 24-letni obywatel Ukrainy. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Wykroczenie to jest karane przez sąd i grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna od 1500 nawet do 30 000 złotych. Orzeka się także zakaz prowadzenia pojazdów. Po chwili okazało się jednak, że 24-latka czekały jeszcze większe problemy. W niewielkiej przestrzeni ładunkowej volkswagena mundurowi ujawnili ośmiu cudzoziemców. Siedem dorosłych osób i jedno dziecko. Wszyscy byli obywatelami Syrii i nielegalnie przekroczyli granicę RP. O zdarzeniu poinformowano Straż Graniczną. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa wszystkie osoby przekazano funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy będą wyjaśniali okoliczności nielegalnego przekroczenia granicy. 24-letniemu obywatelowi Ukrainy za pomoc w przekraczaniu wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.