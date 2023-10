Uszkodził siekierą zabytkowy obraz Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Krzeszowicach zatrzymali 35-latka za uszkodzenie zabytkowego obrazu, stanowiącego przedmiot kultu czci religijnej. Zniszczeń wandal dokonał poprzez uderzenia siekierą w zabytek. Usłyszał w prokuraturze zarzuty. Grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W sobotę, 14 października 2023 roku oficer dyżurny Komisariatu Policji w Krzeszowicach został powiadomiony o dokonaniu zniszczeń w kapliczce znajdującej się na terenie gminy Krzeszowice. Wandal uszkodził siekierą znajdujący się w niej zabytkowy obraz przedstawiający „Św. Eliasza Proroka z Karmelu”, pochodzący z przełomu 1800 – 1848 roku, po czym odjechał rowerem. Na miejsce niezwłocznie został wysłany patrol. Policjanci w trakcie penetracji terenu, zauważyli rowerzystę, który odpowiadał wizerunkowi sprawcy. Okazał się nim 35-latek z gminy Krzeszowice. Mężczyzna miał przy sobie siekierę, którą dokonał przestępstwa, poprzez kilkukrotne uderzenia w zabytek.

35-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Kolejnego dnia policjanci doprowadzili podejrzanego do Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza, gdzie usłyszał dwa zarzutu uszkodzenia zabytku oraz obrazy uczuć religijnych, poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej, do czego się przyznał. Za popełnione przestępstwa grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.