Możesz uratować życie - policjanci popularyzują udzielanie pierwszej pomocy Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Od kilku już lat w październiku obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Policjanci aktywnie włączają się w akcję, popularyzując i szerząc wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Natychmiastowe działanie może uratować komuś życie.

Każdy z nas powinien znać podstawowe działanie przy udzielaniu pierwszej pomocy. Nie wiadomo bowiem kiedy taka wiedza się przyda. Może się okazać, że ktoś z naszych najbliższych będzie tej pomocy potrzebować. Policjanci z takimi sytuacjami mierzą się w codziennej służbie. Dlatego już na etapie szkolenia podstawowego poznają zasady udzielani pierwszej pomocy. Jedną z najistotniejszych czynności jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Nie jest ona skomplikowana, a jej właściwe wykonanie może uratować życie osobie, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca.

W liceum przy ulicy Przemysłowej w Gorzowie Wielkopolskim policjanci wraz z młodzieżą i dziećmi propagowali Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Były manekiny, na których trenowano udzielanie pomocy. Wcześniej instruktaż przedstawił ratownik medyczny. Policjanci już niejednokrotnie przekonali się, że te umiejętności są przydatne podczas służby.

Przy udzielaniu pomocy należy zawsze zadbać o własne bezpieczeństwo i sprawdzić co dzieje się z poszkodowanym. Jeżeli jest taka możliwość, zawołajmy kogoś do pomocy. Udrożnijmy drogi oddechowe i sprawdźmy oddech. Wezwijmy profesjonalistów – wybierzmy numer 112 lub 999. Do przybycia załogi pogotowani kontynuujmy resuscytację – 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie 2 wdechy. W ten sposób można uratować czyjeś życie.