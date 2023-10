Nastolatek zaczepiał na ulicy przypadkowe kobiety. Niewykluczone, że będzie odpowiadał za czyny o podłożu seksualnym Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Lęborscy kryminalni zatrzymali 14-latka podejrzewanego o dokonanie co najmniej kilku czynów o charakterze seksualnym wobec napotykanych na ulicy kobiet. Sprawą nieletniego zajmie się Sąd Rodzinny. Wszystkie osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem, a wcześniej tego nie zgłosiły, prosimy o kontakt z lęborską Policją.

Od końca września bieżącego roku do lęborskiej komendy Policji wpłynęło kilka informacji dotyczących kobiet zaczepianych na ulicy przez nieznanego sprawcę. Ich treść była podobna. Sprawca, najczęściej w godzinach porannych, miał znienacka podchodzić do przechodzących lęborskimi ulicami kobiet i dotykać lub chwytać je za pośladki. Zajmujący się tymi zgłoszeniami policjanci drobiazgowo badali każdy przypadek. Na podstawie zabezpieczonych dowodów ustalili rysopis sprawcy i rozpoczęli jego poszukiwania. W ubiegły piątek nad ranem kryminalni zauważyli na ulicy w Lęborku młodego mężczyznę, który odpowiadał uzyskanemu rysopisowi. Okazało się, że to 14-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, podejrzewany o wspomniane czyny wobec kobiet.



Zgromadzone przez policjantów materiały sprawy zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego, który zadecyduje o dalszych losach nieletniego. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone, że kobiet pokrzywdzonych takich zachowaniem było więcej. Dlatego wszystkie osoby, które znalazły się w podobnych okolicznościach, a wcześniej tego nie zgłosiły, prosimy o kontakt z lęborską Policją (osobisty lub drogą e-mail: komenda.lebork@gd.policja.gov.pl)



( KWP w Gdańsku / kp)