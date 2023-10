33-latek usłyszał zarzuty za udział w pobiciu i załamanie zakazu wstępu na imprezę masową Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Gdańscy policjanci zatrzymali 33-latka, który wspólnie z inną osobą brał udział w pobiciu 44-latka z Gdańska. Mężczyzna ma też na swoim kącie złamanie sądowego zakazu wstępu na imprezy masowe. Sprawca usłyszał zarzuty udziału w pobiciu oraz występku o charakterze chuligańskim. Mężczyźnie grozi kara nawet 3 lata więzienia, którą sąd z uwagi na okoliczności może dodatkowo zwiększyć.

25 czerwca tuż przed godziną 1.00 policjanci odebrali zgłoszenie o pobiciu, do którego doszło przy jednym z lokali na Zaspie. Przypadkowy mężczyzna bez powodu został dotkliwie pobity przez sprawców. 44-latek był pity pięściami i kopany po całym ciele, wskutek czego trafił do szpitala. Oficer dyżurny natychmiast skierował na miejsce nieoznakowany patrol. Podczas sprawdzenia terenu policyjni wywiadowcy zatrzymali wówczas 30-letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, usłyszał zarzut udziału w pobiciu, został też objęty policyjnym dozorem. Tą sprawą dalej zajęli się kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej, którzy szczegółowo przeanalizowane zapisy monitoringów. Sprawdzili wszystkie zdobyte w sprawie informacje.

Dzięki dobremu rozpoznaniu ustalili drugiego ze sprawców pobicia, jak się okazało pseudokibica drużyny piłkarskiej. Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że mężczyzna w marcu 2023 r. dopuścił się też innego przestępstwa. 33-latek poszedł na mecz piłki nożnej pomimo sądowego zakazu uczestniczenia w tego typu imprezach. W miniony wtorek kryminalni z gdańskiej komendy miejskiej zatrzymali mężczyznę w mieszkaniu na terenie dzielnicy Osowa. 33-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał zarzuty udziału w pobiciu, dopuszczając się występku o charakterze chuligańskim oraz złamania sądowego zakazu wstępu na imprezy masowe. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Za udział w pobiciu grozi kara 3 lat więzienia, jednak z uwagi na chuligański charakter czynu, sąd może karę zwiększyć. Za złamanie zakazu wstępu na imprezy masowe grozi kara 2 lat więzienia.