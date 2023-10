Naczepa ciężarowa o wartości niemal 100 tysięcy złotych odzyskana przez kryminalnych Powrót Drukuj Radzyńscy kryminalni ustalili sprawcę kradzieży naczepy ciężarowej marki Schmitz, do której doszło na początku października tego roku na terenie stacji paliw w Kąkolewnicy. Sprawcą okazał się 35-letni mieszkaniec powiatu radomskiego. Mężczyzna usłyszał zarzut i przyznał się do winy. Wartość strat oszacowana została na kwotę niemal 100 tysięcy złotych. Mundurowi odzyskali skradzioną naczepę i przekazali właścicielowi.

Do zdarzenia doszło 4 października tego roku na terenie stacji paliw w miejscowości Kąkolewnica. Na podstawie zebranych materiałów radzyńscy kryminalni ustalili, że 35-letni mieszkaniec powiatu radomskiego, dokonał kradzieży naczepy ciężarowej marki Schmitz Cargobull. Wykorzystał fakt, że naczepa była pozostawiona przez właściciela na terenie stacji paliw. Skradzione mienie ukrył na terenie jednego z parkingów strzeżonych w Radomiu. Wartość strat oszacowana została na kwotę niemal 100 tysięcy złotych. Mundurowi odzyskali skradzioną naczepę i przekazali właścicielowi.

35-latek został zatrzymany do wyjaśnienia i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut kradzieży i przyznał się do winy. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd. Na poczet przyszłej kary od 35-latka zabezpieczony zostało ciągnik siodłowy wart około 50 tysięcy złotych. Za przestępstwo kradzieży kodeks karny przewiduję karę do 5 lat pozbawienia wolności.