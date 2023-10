Policjanci odnaleźli zaginioną kobietę Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj W sobotę po południu dyżurny sejneńskiej policji został zaalarmowany o zaginięciu kobiety w lesie na terenie gminy Sejny. 79-latka wybrała się zbierać żurawinę do lasu. Po kilkugodzinnej akcji poszukiwawczej policjanci odnaleźli zziębniętą kobietę i udzielili jej pierwszej pomocy.

W sobotę wieczorem dyżurny sejneńskiej policji został zaalarmowany o zaginięciu 79-latki, która rowerem wybrała się do lasu zbierać żurawinę. Kobieta kilka godzin wcześniej wyszła z domu. Kilkukrotne próby kontaktu nie przyniosły efektu, gdyż 79-latka zgubiła telefon. Zaniepokojony syn poinformował policjantów. Od razu do akcji poszukiwawczej przystąpiło kilkunastu funkcjonariuszy. Policjanci przeczesywali las w poszukiwaniu zaginionej. Po kilku godzinach akcji poszukiwawczej mundurowi znaleźli wyziębioną kobietę i udzielili jej pierwszej pomocy. Po chwili na miejscu pojawiła się załoga karetki pogotowia i odnaleziona kobieta trafiła do szpitala.

Wychodząc do lasu, pamiętaj o tym, aby:

powiadomić swoich bliskich o tym, gdzie jedziesz,

poinformować o planowanej godzinie powrotu,

zabrać ze sobą w pełni naładowany telefon komórkowy, latarkę, scyzoryk, jedzenie oraz picie,

ubrać się, adekwatnie do panującej pogody,

zakończenie grzybobrania zaplanuj przed zmrokiem,

jeśli jesteś osobą przyjmującą leki – zabierz je ze sobą,

osoby starsze i schorowane nie powinny w lesie być same,

jeżeli się zagubisz, niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112.