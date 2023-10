W trakcie policyjnego pościgu wyskoczył z auta, zastawiając w nim swoją partnerkę i kilkumiesięczne dziecko Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Do policyjnego pościgu za kierowcą mercedesa doszło w minioną niedzielę, po godzinie 17:00, w miejscowości Kunice, w powiecie legnickim. Według zgłoszenia mężczyzna siedzący za kierownicą miał wciągnąć do środka kobietę i odjechać. Gdy funkcjonariusze chcieli zatrzymać go do kontroli drogowej, 32-latek rozpoczął ucieczkę. W pewnym momencie porzucił on pojazd i uciekał pieszo. Po chwili został zatrzymany przez mundurowych. Jak się okazało, mężczyzna posiadał trzy aktywne sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi, a w aucie i bezpośrednio przy nim policjanci ujawnili narkotyki oraz amunicję.

W minioną niedzielę, po godzinie 17:00, do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wpłynęło zgłoszenie, że w Kunicach mężczyzna wciągnął kobietę do pojazdu i odjechał. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, którzy już po chwili zauważyli opisywany przez zgłaszającego samochód. Funkcjonariusze, chcąc zatrzymać mężczyznę do kontroli drogowej, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierujący nie zamierzał jednak się zatrzymać, w związku z czym gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę.

Policjanci natychmiast podjęli za nim pościg, jednak pomimo wyraźnych sygnałów nakazujących zatrzymanie, kierujący kontynuował ucieczkę, łamiąc przy tym szereg przepisy ruchu drogowego. W pewnym momencie uciekinier uderzył w radiowóz, a następnie wybiegł z samochodu i rozpoczął ucieczkę pieszo. Auto sprawcy dalej toczyło się po drodze, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego oraz pasażerów znajdujących się wewnątrz pojazdu. Jeden z funkcjonariuszy pobiegł za 32-latkiem, natomiast drugi wskoczył do wciąż toczącego się pojazdu, w którym jak się okazało, znajdowała się kobieta z kilkumiesięcznym dzieckiem, i zatrzymał go. Po chwili zatrzymany został również uciekający mężczyzna.

Uciekinierem był 32-letni mieszkaniec gminy Kunice. Pasażerką była natomiast jego partnerka, wraz z którą podróżowało ich wspólne ośmiomiesięczne dziecko. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna posiadał aż trzy aktywne sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto w toku wykonywanych czynności w samochodzie funkcjonariusze znaleźli 2 sztuki amunicji i jeden nabój hukowy. Z kolei bezpośrednio przy pojeździe znajdowało się metalowe pudełko z dokumentami i krystaliczną substancją. Po przebadaniu testerem narkotykowym zabezpieczonych kryształków mundurowi potwierdzili, że była to metamfetamina.

32-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a zabezpieczona amunicja została wysłana do badań balistycznych. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i w najbliższym czasie odpowie za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie przed sądem. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.