Kumulacja przestępstw na koncie zatrzymanego Złotowianina Data publikacji 17.10.2023 Powrót Drukuj Znęcanie się nad osobą najbliższą, kradzież pieniędzy, kradzież pojazdu, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, to wszystko na „koncie” jednego z mieszkańców Złotowa. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu kara wieloletniego pozbawienia wolności.

Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 36-latek zatrzymany w sobotę (14.10) przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, który w trakcie jednego weekendu popełnił pięć przestępstw.

W piątek (13.10.2023) w godzinach wieczornych, funkcjonariusze złotowskiej jednostki wezwani zostali na interwencję, która miała dotyczyć awantury domowej. W jej trakcie okazało się, że 36-letni mieszkaniec Złotowa, od kilku miesięcy znęca się fizycznie i psychicznie nad swoją konkubiną. Kobiecie udzielono niezbędnej pomocy oraz poinformowano o dalszym trybie postępowania. W trakcie interwencji mężczyzna nie został zatrzymany, gdyż przed przybyciem mundurowych zdołał uciec.

Kolejnego dnia do złotowskiej jednostki zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że doszło do włamania do jej mieszkania, z którego skradziono pieniądze w kwocie blisko 2000 zł. W trakcie przesłuchania okazało się, że podejrzanym o kradzież, w tej sprawie jest członek jej rodziny, którego dzień wcześniej dotyczyła interwencja domowa i podejrzenie znęcania się.

Tego samego dnia, kilka godzin po zgłoszeniu kradzieży pieniędzy, w miejscowości Krajenka doszło do kradzieży pojazdu osobowego, który oferowany był do sprzedaży. Jakiś czas po zgłoszeniu okazało się, że skradziony pojazd widziany był jak porusza się po Złotowie. Jego kierowca w trakcie jazdy, miał uszkodzić inny zaparkowany samochód na jednej z ulic miasta. Siedzącego za kierownicą 36-latka ujęli członkowie rodziny, do których przyjechał. Wezwani na miejsce funkcjonariusze zatrzymali złotowianina i doprowadzili do jednostki, gdzie sprawdzono stan jego trzeźwości. Okazało się, że w organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu, a do tego prowadził pojazd mechaniczny, posiadając sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

W związku z podejrzeniem popełnienia licznych przestępstw 36-latek noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a kolejnego dnia przedstawiono mu zarzuty, do których w trakcie przesłuchania przyznał się.

W poniedziałek (16.10.2023) sprawę przekazano do Sądu Rejonowego w Złotowie, gdzie sędzia na wniosek policjantów i prokuratora zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Mężczyźnie grozić może kara kilkuletniego pozbawienia wolności.