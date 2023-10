Nie trzeba nosić peleryny, by być bohaterem! Data publikacji 18.10.2023 Powrót Drukuj Taki tytuł nosi 3 odcinek serialu "Lokalsi" - nowa seria dokumentalna o ludziach, którzy dzięki podejmowanym inicjatywom zmieniają rzeczywistość swych „małych ojczyzn”. Działają, bo chcą pomagać innym i dzielić się swoją pasją, tworząc absolutnie wyjątkowe projekty. Dzisiaj wieczorem o godz. 20.20 premiera odcinka, w którym bohaterem jest szczeciński policjant nadkom. Marek Łuczak.

Nadkom. Marek Łuczak, służy w policji od 24 lat, od 16 lat zajmuje się zawodowo odzyskiwaniem skradzionych i zaginionych dzieł sztuki, jest doktorem historii i autorem około 60 książek o historii i zabytkach Pomorza i karno-prawnej ochrony zabytków. Policjant był odznaczony m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi, brązowym medalem Gloria Artis, srebrnym i złotym Gryfem Zachodniopomorskim, medalem Za Długoletnią Służbę, posiada tytuły: Zasłużonego dla Miasta Szczecina oraz Ambasadora Szczecina.

Dzięki działaniom nadkom. Łuczaka odzyskano zabytki z terenu woj. zachodniopomorskiego m.in.: zbiór srebrnych monet z Muzeum w Koszalinie (włamanie 2008 rok), litografię Józefa Czajkowskiego z Muzeum Śląskiego w Katowicach (stratę wojenną Polski, zaginioną w 1945 roku), misę chrzcielną z 1652 roku z kościoła w Sianowie (kradzież w 1983 roku), lichtarze z 1658 roku, XVIII-wieczny świecznik i srebrną koronę z kościoła w Darłowie (zaginięcia i kradzież korony w 1993 roku), rzeźbę biskupa z XV w. z kościoła w Bobrownikach, rzeźby z pałacu w Bralęcinie (ob. w Muzeum w Stargardzie) oraz XVIII-wieczne epitafia z kościoła w Iwięcinie (zaginione w 2009 roku), amfibię MAW (skradzioną w 2004 roku z muzeum w Gozdowicach, ob. w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu).

Marek od lat pieczołowicie dokumentuje okolice Szczecina i pisze. Inicjuje i sam czynnie włącza się w projekty i prace fizyczne na rzecz - jendego z największych w Europie - Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Chce, by zaprocentowało to prawdziwą, kompletną monografią o nekropoliach Szczecina i ma nadzieję na przywrócenie pamięci o zmarłych wszelkich narodowości. Dzisiaj wieczorem o godz. 20.20 premiera odcinka, w którym bohaterem jest szczeciński policjant, do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy.