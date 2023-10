Seria zatrzymań w związku z przestępstwami narkotykowymi. Zlikwidowana plantacja konopi indyjskich i zarekwirowane ponad 10 kg marihuany Data publikacji 18.10.2023 Powrót Drukuj Łącznie jedenaście osób zostało zatrzymanych przez wałbrzyskich policjantów w ostatnich dniach za różnego rodzaju przestępstwa narkotykowe. Największy sukces w zwalczaniu tego nielegalnego procederu odnotowali funkcjonariusze kryminalni wałbrzyskiej komendy miejskiej, którzy na terenie Starych Bogaczowic zlikwidowali sporą plantację konopi indyjskich oraz zabezpieczyli ponad 10 kg suszu roślinnego w postaci marihuany. Wszyscy podejrzani usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara od trzech do dziesięciu lat pozbawienia wolności, w zależności od rodzaju popełnionego czynu.

Do pierwszego zatrzymania doszło na terenie Piaskowej Góry. Dzielnicowi pierwszego komisariatu przy 45-latku znaleźli zielony susz roślinny. Badanie wykonane przez technika kryminalistyki wykazało, że była to marihuana. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat trzech.

Praktycznie w tym samym momencie inni dzielnicowi tej samej jednostki odwiedzili Podzamcze, gdzie w ich ręce wpadła 26-latka, która przy sobie miała środki psychotropowe w postaci amfetaminy. Podczas przeszukania mieszkania zajmowanego przez kobietę policjanci dodatkowo zabezpieczyli marihuanę. I tej kobiecie grozi teraz trzyletni pobyt w więzieniu.

Nie minęła godzina, a policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy, wsparci przez funkcjonariuszy ogniwa wywiadowców, weryfikując zebrane przez siebie informacje operacyjne, zatrzymali w Starych Bogaczowicach trzy osoby. 47-latka i 51-latek na terenie jednej z posesji w tej miejscowości mieli przygotowaną profesjonalną uprawę konopi indyjskich. Funkcjonariusze znaleźli tam ponad 10 kg marihuany oraz zabezpieczyli łącznie 54 krzewy w różnych fazach wzrostu. Pomieszczenia wyposażone były w profesjonalne oświetlenie oraz wentylatory i namioty. Sprzęt został w całości zdemontowany i zabezpieczony przez śledczych, tak samo jak telefony, którymi posługiwali się podejrzani.

Trzecią osobą zatrzymaną na gorącym uczynku przestępstwa przez kryminalnych w Starych Bogaczowicach był 46-latek, który przyjechał do miejsca zamieszkania dwojga pozostałych podejrzanych po odbiór zielonego suszu. W momencie zatrzymania miał ze sobą ponad 1250 porcji handlowych marihuany.

Teraz całej trójce za przestępstwa narkotykowe grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. 46-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, a 47-latka i 51-latek dodatkowo za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających, nielegalną uprawę konopi indyjskich oraz posiadanie przyrządów służących do wyrabiania narkotyków.

To nie był jednak koniec zatrzymań. Na terenie Podzamcza wpadł bowiem 18-latek. Przy młodym mężczyźnie policjanci prewencji pierwszego komisariatu znaleźli niewielkie ilości marihuany, ale podczas przeszukania mieszkania na Podgórzu zabezpieczyli słoik, w którym znajdowało się dużo więcej suszu roślinnego. Można było z niego łącznie sporzadzić blisko 200 porcji handlowych tego narkotyku. Nastolatek usłyszał zarzuty i stanie teraz przed sądem. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Kolejny mężczyzna wpadł godziną później. Policjanci prewencji patrolowali centrum Wałbrzycha i zauważyli dziwnie zachowującą się osobę. Podczas kontroli osobistej mundurowi znaleźli przy 28-latku środki psychotropowe w postaci amfetaminy. Wałbrzyszanin noc również spędził w policyjnej celi, a rano usłyszał zarzut posiadania narkotyków. I on może teraz trafić za kraty więzienia na trzy lata.

Szósta tego typu interwencja miała miejsce ponownie w centrum miasta. Funkcjonariusze ogniwa wywiadowczego wałbrzyskiej komendy w toku weryfikacji informacji własnych odwiedzili jedno z mieszkań w Śródmieściu i zatrzymali tam 46-letniego mieszkańca miasta. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli w jednym z pokoi i zabezpieczyli blisko 500 porcji handlowych marihuany, a także wiadro z posadzonymi 30 niewielkimi krzewami konopi indyjskich. W trakcie dalszych czynności mężczyzna ostatecznie usłyszał dwa zarzuty – posiadania narkotyków oraz nielegalnej uprawy konopi indyjskich Teraz za popełnione przestępstwa wałbrzyszanin może trafić za kraty więzienia na trzy lata.

