Nieodpowiedzialne zachowanie 18-latka na przejeździe kolejowym Data publikacji 18.10.2023 Powrót Drukuj Wczoraj (17.10) 18-letni mieszkaniec powiatu kozienickiego stracił prawo jazdy, które miał od kilku miesięcy. Film, który trafił do Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, jednoznacznie pokazuje nieodpowiedzialność młodego kierowcy na drodze. Kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 1300 zł oraz 18 punktami. . Na swoim koncie miał już inne wykroczenia, dlatego stracił prawo jazdy za przekroczone punkty.

STOP! Życie masz tylko jedno. Nie ryzykujmy-zawsze zatrzymujmy się całkowicie i dokładnie upewniajmy, czy przejazd będzie bezpieczny.

Jak łatwo można zauważyć, znak B-20 „STOP”, a także A-7 „ustąp pierwszeństwa” i D-1 „droga z pierwszeństwem” mają odmienny kształt. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, ponieważ nawet przy największej śnieżycy jesteśmy w stanie szybko rozpoznać, z jakim znakiem mamy do czynienia. Do głównych zadań tych znaków należy poinformowanie kierującego, kiedy ma pierwszeństwo i przede wszystkim, kiedy tego pierwszeństwa musi udzielić. Ustawienie znaku „STOP” na drodze nie jest przypadkowe, ponieważ ma on szczególne i jedno z kluczowych znaczeń dla pierwszeństwa. „STOP” stosuje się w miejscach bardzo niebezpiecznych, wszędzie tam, gdzie widoczność na drogę z pierwszeństwem jest niedostateczna, a przez to przecięcie się kierunków ruchu jest bardzo kolizyjne. Jak zatem można zauważyć, znak B-20 jest głównie ustawiany na problematycznych skrzyżowaniach. Gdzie poza skrzyżowaniami zobaczymy ustawiony znak „STOP”? Poza skrzyżowaniami spotkamy go również przed niestrzeżonymi przejazdami kolejowymi i tramwajowymi.

Niestety mieszkaniec powiatu kozienickiego „tak gdzieś się spieszył”, że łamał wszystkie możliwe przepisy na drodze przed zbliżeniem się do przejazdu kolejowego. Jego zachowanie zostało nagrane przez innego uczestnika ruchu i zostało przesłane na stronę STOP Agresji Drogowej stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl. Wczoraj (17.10) 18-latek z powiatu kozienickiego otrzymał mandat karny w wysokości 1300 zł i 18 punktów. Jako młody kierowca stracił niedawno zdane prawo jazdy, za przekroczone punkty.

Przypominamy !

Znak B-20 "stop" oznacza:

• zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,

• obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku-w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Autor: podkom. Ilona Tarczyńska