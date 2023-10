Na co dzień zwalczają przestępczość w środowisku pseudokibiców, a tym razem zatrzymali mężczyznę ze znaczną ilością narkotyków, który także je wytwarzał Data publikacji 18.10.2023 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu dzięki dobremu rozpoznaniu operacyjnemu zatrzymali 40-latka zajmującego się uprawą konopi indyjskich i posiadającego znaczne ilości marihuany oraz metamfetaminy. Narkotyki zostały znalezione w pomieszczeniach gospodarczych użytkowanych przez mężczyznę na terenie powiatu legnickiego. Ujawnione tam profesjonalne akcesoria służyły stworzeniu idealnych warunków do dynamicznego wzrostu roślin, a także do późniejszej ich obróbki. Zarzut, który usłyszał zatrzymany, zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze wchodzący w skład Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na co dzień zajmują się rozpoznawaniem, rozpracowywaniem, ujawnianiem i zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w środowisku pseudokibiców. W ramach pracy operacyjnej często uzyskują informacje o przestępczej działalności osób, będących w ich zainteresowaniu.

Ci właśnie policjanci działając wspólnie z legnickimi funkcjonariuszami z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu ustalili, że 40-letni mieszkaniec powiatu legnickiego związany ze środowiskiem pseudokibiców jednej z dolnośląskich drużyn piłkarskich, w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach gospodarczych może posiadać środki odurzające i substancje psychotropowe. Szybko potwierdziły się te przypuszczenia.

Funkcjonariusze zgodnie z własnymi ustaleniami operacyjnymi postanowili w pierwszej kolejności sprawdzić wszystkie pomieszczenia gospodarcze, które 40-latek użytkuje. Ku zaskoczeniu mundurowych pierwsze ślady związane z uprawą konopi znaleźli… w kurniku. Bowiem specjalnie przygotowana skrytka wewnątrz pomieszczenia poprowadziła policjantów do zabudowanej szafy, następnie drabiną w górę, gdzie w wąskiej przestrzeni tuż pod zadaszeniem znajdowała się skrzętnie przygotowana profesjonalna plantacja krzewów konopi indyjskich.

Kolejnym miejscem wymagającym szczegółowego sprawdzenia była wynajmowana stodoła na posesji strzeżonej przez pięć groźnej rasy psów, znajdująca się w sąsiedniej miejscowości. Tam również policjanci ujawnili kolejne donice z wysokimi już krzewami, a także wiele małych sadzonek. Zabezpieczony w tych dwóch pomieszczeniach sprzęt wskazywał, że mężczyzna bardzo starannie opiekuje się roślinami tworząc im specjalne warunki wspomagające wzrost, aby jak najszybciej móc poddać rośliny dalszej obróbce. W szklanych pojemnikach policjanci ujawnili gotowy już produkt w postaci marihuany oraz metamfetaminę.

Łącznie do policyjnego depozytu trafiło ponad 260 krzewów konopi w różnej fazie wzrostu, ponad 700 porcji marihuany i ponad 300 porcji metamfetaminy. Analiza znalezionych substancji potwierdziła, że są to narkotyki, których posiadanie jest zabronione. Biorąc pod uwagę ilość ujawnionych i zabezpieczonych krzewów konopi można przypuszczać, że na czarny rynek nie trafią kilogramy narkotyków.

Zatrzymany 40-latek usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i uprawy, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP we Wrocławiu

Film Na co dzień zwalczają przestępczość w środowisku pseudokibiców, a tym razem zatrzymali mężczyznę ze znaczną ilością narkotyków, który także je wytwarzał Opis filmu: Na co dzień zwalczają przestępczość w środowisku pseudokibiców, a tym razem zatrzymali mężczyznę ze znaczną ilością narkotyków, który także je wytwarzał Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Na co dzień zwalczają przestępczość w środowisku pseudokibiców, a tym razem zatrzymali mężczyznę ze znaczną ilością narkotyków, który także je wytwarzał (format mp4 - rozmiar 36.86 MB)