Z nadmierną prędkością wyprzedzał na przejściu – kierujący ferrari odpowie przed sądem Data publikacji 19.10.2023 Powrót Drukuj Kierowco – zwolnij w rejonie przejścia dla pieszych! Kiedy mijasz znak informujący o przejściu, jedź na tyle wolno, aby pieszy nie był dla Ciebie zaskoczeniem. Zielonogórscy policjanci zatrzymali kierującego ferrari, który nie stosował się do tych zasad i jadąc z nadmierną prędkością, wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Kierujący nie przyjął mandatu, a wniosek o jego ukaranie zostanie skierowany do sądu.

Mając na celu zapobieganie potrąceniom pieszych czy wypadkom z ich udziałem, zielonogórscy policjanci organizują różnego rodzaju akcje informacyjne oraz działania profilaktyczne takie jak „Pieszy bezpieczny na przejściu” czy „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W środę (18 października) po godzinie 10 patrol ruchu drogowego na ulicy Wojska Polskiego zatrzymał kierującego samochodem marki Ferrari, który wyprzedzał inny pojazd na przejściu dla pieszych. Na dodatek jechał on z prędkością 75 km/h w miejscu gdzie obowiązywała „pięćdziesiątka”. Wobec kierującego ferrari policjanci skierują wniosek o ukaranie do sądu.

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Kierujący samochodem stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób pieszych, które w przypadku uderzenia przez samochód doznają poważnych obrażeń. Z analiz prowadzonych przez zielonogórskich policjantów wynika, ze kierowcy wciąż zapominają o obowiązujących przepisach ustąpienia pierwszeństwa pieszym. W pierwszym półroczu 2023 roku na drogach powiatu zielonogórskiego doszło do 12 wypadków z udziałem pieszych i tylko jeden spowodowany był wtargnięciem osoby pieszej na jezdnię w niedozwolonym miejscu, natomiast aż 6 zdarzeń to nieustąpienie pierwszeństwa przez kierujących pojazdami.

Przypominamy o tym, że kierujący pojazdami samochodowymi:

- mają obowiązek zatrzymać się przed przejściem dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa pieszemu i rowerzyście znajdującemu się na nim;

- nie mogą omijać innych samochodów, które zatrzymały się żeby przypuścić pieszych i rowerzystów;

- nie mogą rozpoczynać i kontynuować manewru wyprzedzania przed tymi miejscami;

- muszą zachować szczególną ostrożność wykonując manewr skrętu na skrzyżowaniach gdzie jezdnia krzyżuje się z przejściem dla pieszych i ścieżką rowerową;



Rowerzyści:

- mają obowiązek poruszać się drogą dla rowerów lub drogą dla rowerów i pieszych;

- mają zakaz poruszania się po jezdni w przypadku gdy jest wyznaczona ścieżka dla rowerów;

- na drodze wspólnej dla rowerów i pieszych mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym;

- rower musi być sprawny technicznie, wyposażony w przynajmniej jeden sprawny hamulec, światło białe z przodu oraz czerwone z tyłu (w warunkach niedostatecznej widoczności), sprawny dzwonek;

- nie mogą przejeżdżać przez przejście dla pieszych na którym nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerów – mają obowiązek zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę jezdni;

- muszą bezwzględnie stosować się do znaków drogowych umieszczonych na ścieżkach rowerowych – w tym do znaków „ustąp pierwszeństwa”, czy „STOP” coraz częściej ustawianych bezpośrednio przed wjazdem na wyznaczony „przejazd dla rowerzystów”.

Piesi:

- nie mogą przechodzić przez drogę w miejscach poza wyznaczonymi przejściami dla pieszych;

- mają obowiązek poruszać się chodnikiem - a w przypadku jego braku - poboczem drogi po jej lewej stronie;

- nie mogą poruszać się po ścieżkach rowerowych przeznaczonych wyłącznie dla rowerzystów;

- przed wejściem na jezdnię mają obowiązek upewnić się, czy mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę.



Przypominamy również pieszym i rowerzystom o tym, że warto mieć na ubraniu i rowerze elementy odblaskowe zwiększające widoczność. Badania wskazują, że element odblaskowy co najmniej 10-krotnie zwiększa dystans z jakiego kierujący samochodem jest w stanie zauważyć rowerzystę czy pieszego – dając mu również więcej czasu na zareagowanie.

Pamiętajmy, że w zderzeniu z samochodem pieszy i rowerzysta ma dużo mniejsze szanse!

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze